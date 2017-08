POLÍCIA MILITAR APREENDE DROGAS E ARMA EM ZONA RURAL DE LINHARES

Na noite desta terça-feira (08), policiais do 5º Batalhão apreenderam Revólver, Maconha e Cocaína em zona rural do município de Linhares, divisa com Aracruz.

Durante buscas na localidade de Desengano/Linhares, no intuito de localizar criminosos que haviam roubado um veículo em Jacupemba, militares da 2ª Companhia/ 5º Batalhão, visualizaram uma residência com a lâmpada da varanda acesa e passaram a observá-la. Nesse momento uma pessoa gritou que estava armado e que iria atirar. A guarnição, de imediato, informou que se tratava da Polícia e nesse momento se apresentaram três pessoas que estavam no imóvel, sendo os nacionais E.S.C, 20 anos, L.S.O, 18 anos, e E.A.C, 29 anos.

Suspeitando do comportamento dos indivíduos, os Militares realizaram buscas na residência e localizaram em seu interior 01 (um) REVÓLVER cal. 38, 03 (três) papelotes de COCAÍNA, 22 (vinte e duas) buchas de MACONHA, 13 (treze) munições cal. 38, 02 máscaras, 01 caderno com anotações de tráfico, 01 cordão cor prata, 02 celulares e R$ 75,25 em espécie.

Os três indivíduos foram conduzidos para a Delegacia de Aracruz, juntamente com o material apreendido, para as devidas providências.

5º BATALHÃO PM