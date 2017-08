Dança das cadeiras envolvendo os poderes Legislativo e Executivo movimenta o ES

Foto: Leonardo Duarte/ Secom-ES

Com a nomeação do ex-diretor-geral da Assembleia Legislativa (Ales), Roberto Carneiro para a Secretaria de Estado de Esportes e Lazer, o ex-vereador de Vila Velha Joel Rangel (PSB) passará a ocupar a função. Roberto Carneiro assumiu a cadeira que era ocupada pelo ex-vereador Max da Mata (PDT). Carneiro teve poder na hora da escolha de seu substituto, apesar de outros nomes terem sido ventilados. Mas, quem deu a palavra final sobre o novo diretor da Casa, foi o presidente da Ales, Erick Musso (PMDB).

Gratidão e admiração

Em conversa exclusiva com a Coluna, o agora novo diretor-geral da Ales, Joel Rangel disse que tem muita gratidão ao governador Paulo Hartung (PMDB) pela confiança e o convite para fazer parte do governo. Além disso, Rangel destacou que tem profunda admiração pelo “jovem presidente da Ales, Erick Musso”. Joel Rangel afirmou que pretende somar e que além de ajudar Erick na sua gestão, vai fortalecer o trabalho dos parlamentares, colaborando no que for preciso. O nome de Joel Rangel ganhou destaque principalmente por sua experiência tanto no Executivo quanto no Legislativo municipal. Além de vereador, Joel foi secretário municipal de Assistência Social no primeiro mandato de Max Filho, em Vila Velha.

Max satisfeito

O agora ex-secretário Max da Mata falou com exclusividade à Coluna, na noite dessa terça, e adiantou que ainda hoje (09) vai publicar uma nota oficial sobre sua saída da Secretaria. Max disse que tem muito a agradecer ao governador Paulo Hartung (PMDB) e que os motivos para deixar a pasta não têm nenhuma ligação com insatisfação ou busca de mais espaço, como foi ventilado recentemente.

Gasta gasta

O senador Ricardo Ferraço (PSDB) reforçou o desejo da debandada tucana do Governo Federal, o que pode respingar com muito mais efeito por aqui. Nessa terça-feira (08), o parlamentar se manifestou sobre a declaração do presidente Michel Temer (PMDB), em que citou estudo para aumento da alíquota do Imposto de Renda (IR). “Nada é tão ruim que não possa piorar. O governo avalia agora aumentar alíquota do Imposto de Renda. Mais uma vez gasta, gasta, e de forma inconsequente passa a conta para o contribuinte”, disse Ferraço.

Viagem da sensibilidade

Em viagem de Vitória com destino a Brasília na manhã desta terça-feira (08), o superintendente da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, Evaldo Ferreira, encontrou vários políticos no cafezinho do aeroporto e aproveitou para sensibilizá-los da importância de ajudar o hospital referência em trauma no Sul do Estado, que apesar do trabalho de equilíbrio das contas feito pela nova gestão, ainda enfrenta os reflexos da crise financeira vivenciada pelos hospitais filantrópicos de todo o país.

Reunião nos ares

Na aeronave, estavam os deputados Evair de Melo (PV), Sérgio Vidigal (PDT), Hélder Salomão (PT), Jorge Silva (PHS), Paulo Foletto (PSB) e o ex-governador Renato Casagrande (PSB). Ao desembarcar na Capital Federal, o superintendente participou de uma reunião com a bancada capixaba. Na pauta do encontro, foram apresentados os investimentos feitos na Santa Casa por meio das emendas parlamentares e os projetos que precisam ser colocados em prática, caso consigam ampliar o repasse de verba federal para a instituição. Fez questão de lembrar que o hospital teve aprovação do Ministério da Transparência pela excelência na aplicação dos recursos públicos.

CPI dos Maus-Tratos Infantis

Será instalada nesta quarta-feira (09), às 11 horas, no Senado, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Maus-Tratos Infantis. O anúncio foi feito durante a sessão dessa terça (08) pelo propositor, senador capixaba Magno Malta (PR).

Otimismo e perspectiva

O Partido Progressista (PP) de Vitória está otimista. Depois de 16 anos ausente da política na Capital, a sigla está representada pelo vereador Cléber Felix. No último fim de semana, progressistas se reuniram em um evento especial, que contou com a presença do presidente estadual do partido, deputado federal Marcus Vicente e do presidente da Juventude Marcio Gonoring, além de membros das executivas municipal e estadual. O vereador Cléber Félix pode deixar o mandato e desembarcar na Assembleia Legislativa ou em Brasília. O PP cobrou colocação do parlamentar no processo eleitoral de 2018.

Ex-prefeito condenado

O ex-prefeito de São Domingos do Norte, Venício Alves de Oliveira foi condenado por desvio e apropriação de recursos repassados ao município, durante sua gestão. O dinheiro repassado pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) tinha como finalidade a construção de uma usina de lixo. A Justiça Federal fixou a pena em cinco anos e seis meses de prisão, em regime semiaberto. Além de Venício, outras duas pessoas foram condenadas na mesma ação. Eles poderão recorrer em liberdade.

