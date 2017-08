Vitória ganha nova Feira Agroecológica, no Shopping Boulevard da Praia

Os moradores de Vitória ganharão mais uma opção para comprar alimentos frescos, saudáveis e agroecológicos, vendidos diretamente do produtor rural. Será inaugurada, na próxima quinta-feira (17), a Feira Agroecológica do Shopping Boulevard da Praia, na Praia do Canto. A feira, que tem o apoio da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), vai funcionar todas as quintas-feiras, das 14 às 19 horas.

A feira contará com produtos agroecológicos de produtores dos municípios de Santa Maria de Jetibá, Santa Leopoldina e Cariacica. Serão frutas, verduras, legumes cultivados sem o uso de agrotóxicos, além de outros produtos da agroindústria, como pães, biscoitos e bolos.

O secretário de Estado da Agricultura, Octaciano Neto, destaca que a produção orgânica e agroecológica possui grande potencial de crescimento no Estado: “o consumo de alimentos orgânicos tem crescido cerca de 20% ao ano no Brasil. Abrir mais uma feira deste tipo na Grande Vitória mostra que temos uma política pública que está no caminho certo, ao incentivar cada vez mais a produção e o consumo de alimentos mais saudáveis no Espírito Santo. Os produtores rurais ganham mais um espaço para comercialização de seus produtos e os consumidores contam com mais uma opção para comprar produtos frescos, livres de agrotóxicos e por um preço justo”, ressalta.

Segundo o gerente de agroecologia e produção vegetal da Seag, Marcus Magalhães, “a inauguração de mais uma feira em Vitória faz parte de um processo contínuo de levar essa política pública para pontos estratégicos da Região Metropolitana, criando novas áreas que atendem às demandas tanto da população do entorno, quanto dos próprios produtores. Ao mesmo tempo, esta demanda por mais feiras na Grande Vitória valida o nosso trabalho e mostra o apoio à agricultura familiar e ao consumo de alimentos orgânicos e agroecológicos”.

Elizandra Velten, lojista e membro da Comissão de Propaganda do Shopping Boulevard da Praia, destacou a importância de trazer a feira para o estabelecimento. “A feira já tem acontecido em outros shoppings da cidade, e enxergamos nisso a oportunidade de aumentar a circulação de pessoas para o Boulevard e dar às pessoas da região, e também aos próprios lojistas, a opção de encontrarem produtos orgânicos e agroecológicos a preços justos, levando para casa mais saúde e qualidade de vida. Estamos muito animados e com grandes expectativas para o lançamento da feira, que já tem dado certo em outros pontos da cidade”, disse.

Programa de Fortalecimento da Agricultura Orgânica

As Feiras Agroecológicas são um espaço de comercialização de produtos sem agrotóxicos, também são ambientes de interação social e cultural, além de ajudar no processo de conscientização dos benefícios de um consumo responsável e saudável.

Como forma de abrir novos canais de comercialização e ampliar a agricultura orgânica, a Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), em parceria com diversas instituições, implementou um conjunto de Feiras Orgânicas e Agroecológicas na Grande Vitória. Atualmente, são 10 feiras já implementadas em shoppings centers, praças e ruas da região metropolitana.

O próximo passo é levar para as demais regiões do Espírito Santo a inciativa, garantir canais de comercialização e fortalecer a agricultura familiar.

Serviço:

Inauguração da Feira Agroecológica do Shopping Boulevard da Praia

Data: Quinta-feira (17/08)

Horário: 14 horas

Local: Shopping Boulevard da Praia (Av. Nossa Sra. da Penha, 356 – Praia do Canto, Vitória – ES

enviado por Cecilia Leite