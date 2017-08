Agências do Sine anunciam 142 vagas de emprego nesta segunda (14)

Nesta segunda-feira (14), as agências do Sistema Nacional de Emprego (Sine) no Espírito Santo anunciam 142 oportunidades em todo o Estado. Há vagas para gerente comercial, técnico de enfermagem, nutricionista, jardineiro, entre outros.

Os interessados em alguma das oportunidades anunciadas precisam criar, junto à unidade do Sine, um cadastro com informações pessoais, qualificação e experiência profissional. Para isso, é necessário apresentar Carteira de Trabalho, RG, CPF e comprovante de residência.

As agências selecionam os candidatos que atendem aos requisitos predeterminados pela empresa, que seguirão para entrevista com o empregador. Para mais informações sobre as exigências para concorrer às oportunidades anunciadas é necessário entrar em contato com o Sine. As vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações sem aviso prévio.

Para conferir o contato e o horário de funcionamento das unidades acesse: https://setades.es.gov.br/agencias

SINE ARACRUZ/ES

Endereço: Av. Venâncio Flores, s/nº, Centro – Aracruz-ES

Gerente comercial – 02

Gerente de Segurança do Trabalho – 01

Torneiro mecânico – 06

Supervisor de loja – 01

SINE COLATINA/ES

Endereço: Av. Getúlio Vargas, 98, Centro

Analista de Sistema – 01

Montador soldador – 02

Costureira de máquina overlock e colarete – 03

Gerente de transporte – 01

Motorista carreteiro – 05

SINE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

Endereço: Avenida Beira Rio, Nº 141, Ed. Portela, Bairro Guandu, Cachoeiro de Itapemirim/ES

Instrutor de Inglês – 01

Entregador de Jornal – 01

Gerente comercial e marketing – 02

Vendedor porta a porta – 04

Resinador – 01

SINE CARIACICA/ES

Endereço: Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica – ES

Atendente de Telemarketing (para pessoas com deficiência) – 20

Instalador-Reparador de Redes Telefônicas e de Comunicação de Dados – 15

Operador de Negócios – 03

Técnico de Enfermagem – 01

Vendedor Porta a Porta – 12

SINE LINHARES/ES

Endereço: Avenida Governador Lindenberg, 660, Centro

Almoxarife (para pessoas com deficiência) – 01

Auxiliar administrativo – 01

Analista financeiro – 01

Auxiliar de limpeza (para pessoas com deficiência) – 01

Borracheiro – 01

Costureira de máquinas industriais – 25

Cuidador de idosos – 01

Engenheiro ambiental – 01

Expedidor – 02

Fiscal de campo – 01

Jardineiro – 01

Mecânico de manutenção de máquinas industriais (para pessoas com deficiência) – 01

Mecânico de máquinas pesadas – 01

SINE NOVA VENÉCIA/ES

Endereço: Rua Espírito Santo, 85 – Beira Rio

Instrutor de Manicure – 01

Cabeleireiro Profissional – 01

Pizzaiolo – 01

Acabador de Granito – 01

Coordenador – 01

Repositor de Mercadorias – 01

Operador de Caixa (para cidade de São Gabriel da Palha) – 01

Supervisor de Vendas – 01

Consultor de Vendas (para cidade de São Gabriel da Palha) – 01

Consultor de Vendas (para cidade de Pinheiros) – 01

SINE SÃO MATEUS/ES

Endereço: Praça Anchieta, 152 – Centro

Barman – 01

Cabeleireiro – 02

Farmacêutico – 01

Manicure – 01

Mecânico de Refrigeração – 01

Nutricionista – 01

Vendedor Pracista – 05

