Retorno dos Tribalistas, assédio em Bruna Marquezine e invasão no show de Safadão marcam semana

Veja os fatos que marcaram a semana das celebridades. A volta dos tribalitas e o assédio que Bruna Marquezine diz ter sofrido são destaques, confira

O mundo da música ficou agitado na última semana. Os Tribalistas anunciaram que vão retornar para um novo projeto e uma quadrilha invadiu um show de Wesley Safadão. Além disso, em Hollywood, Chris Pratt e Anna Faris vão se separar depois de oito anos de casamento. Confira isso e muito mais

Tribalistas

15 anos após gravar o primeiro disco, os Tribalistas estão de volta. OO mundo trio formado por Marisa Monte, Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes anunciou a gravação de um novo projeto em uma Live na página oficial do Spotify no Facebook, na noite da última quarta-feira (9). “Juntos somos um só”, escreveu a cantora.

Bruna Marquezine

A modelo revelou à revista Cosmopolitan, da qual será capa da edição de agosto, que já sofreu assédio dentro da Rede Globo. A atriz não deu “nome aos bois”, mas afirmou que as pessoas têm dificuldade em separar o personagem do profissional que o interpreta.

Safadão

Uma quadrilha foi presa durante o show de Wesley Safadão, na madrugada da última quinta-feira (10), no Parque de Exposições da Ponte de Aldeia, na cidade de Manhuaçu, na Zona da Mata de Minas Gerais. De acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Militar, cinco homens – que chegaram em uma caminhonete – tentaram entrar no evento se passando pela equipe de segurança da produção do show.

Daniela Araújo

Daniela Araújo decidiu abandonar as redes sociais após seu ex-namorado, Victor Romanini, vazar supostos áudios em que associa a cantora gospel ao uso de drogas. Na tarde da última quinta-feira (10), a produtora responsável pela carreira de Daniela pediu “compreensão” e declarou que a artista vai se pronunciar “no momento certo”.

Leonardo DiCaprio e Kate Winslet

Segundo uma publicação da revista norte-americana Star na última sexta-feira (11), Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, que protagonizaram o filme Titanic, em 1997, estão juntos na vida real. Uma fonte comentou com o veículo sobre o caso.

— Leo tem fortes sentimentos por ela desde o dia que a conheceu. Ele achou que ela era a mulher mais linda que ele já viu, e ainda acha.

Karina Bacchi A atriz é mãe pela primeira vez. Nasceu na manhã da última terça-feira (8) Enrico, em Miami, nos Estados Unidos. Nas redes sociais, a atriz anunciou a chegada do filho e, por meio de sua assessoria de imprensa, comemorou este momento especiais. Ivete Sangalo Ivete Sangalo e Daniel Cady estão juntos há quase dez anos e uma nova gravidez está nos planos do casal há algum tempo, como ela disse à coluna Retratos da Vida (Extra). — Furunfando a gente está. Quero engravidar da forma mais natural possível. Mas é claro que, aos 45 anos, as coisas ficam mais difíceis, já não produzo mais óvulos como antes. Por isso, congelei os meus. Renata Banhara Renata Banhara voltou a ser internada no último domingo (6). A modelo, que é portadora de uma bactéria que se alojou no tecido mole do cérebro, precisou ficar um dia em um hospital de São Paulo. Em entrevista ao colunista Leo Dias na quinta-feira (10), Renata contou como está o estado de saúde dela. — A bactéria que está instalada nos tecidos moles do cérebro continua lá, porém isolada pela equipe médica. Estou muito bem apoiada por uma grande equipe médica, que inclui fonoaudiólogo, imunologista, infectologista, cardiologista, neuro, neurocirurgião, gastro, otorrino, fisioterapeuta e psiquiatra. Além disso, conto com os remédios de mais alta tecnologia existentes no mercado. Só o tempo vai destruir a bactéria. Os médicos esperam que até dezembro eu esteja melhor.

Chris Pratt e Anna Faris Chris Pratt e Anna Faris usaram o Twitter na última segunda-feira (7) para anunciar que estão se separando, após oito anos de casamento. — Anna e eu estamos tristes de anunciar que estamos legalmente separados. Tentamos por um longo tempo e estamos muito desapontados. Nosso filho tem pais que o amam muito e por causa dele queremos manter essa situação o mais privada possível, assim, será possível seguir em frente. Ainda temos amor um pelo outro, vamos sempre apreciar nosso tempo junto, assim como manter o mais profundo respeito um pelo outro.

Folha Vitória