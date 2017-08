Servidores da Ales terão os benefícios de um “clube de vantagens”

Assim como o Governo do Estado e a Ordem dos Advogados do Brasil no estado (OAB-ES), a Assembleia Legislativa instituirá um programa de vantagens para os servidores do Poder Legislativo estadual. O batizado “Clube Mais Valor” é uma proposta da mesa diretora da Casa e objetiva estabelecer parceria com empresas e/ou instituições de diversos ramos oferecendo descontos nos preços e condições especiais para a compra de produtos e serviços.

De acordo com o ato assinado pela Mesa, instituindo o “Clube Mais Valor”, as empresas interessadas em se credenciarem ao programa, têm que estar legalizadas na Junta Comercial estadual e não serão beneficiadas em quaisquer programas de governo, licitações, contratos ou obrigações ficais.

O programa ainda será lançado, mas os detalhes do projeto já foram publicados no Diário do Poder Legislativo. Informações dão conta que a Rede Doctum de ensino já se manifestou interessada em oferecer desconto de até 50% para os servidores da Ales.

No estado, o Clube de Descontos conta com a participação de 89 empresas dos mais variados setores, como Moda, Alimentação, Hotelaria, Educação, Odontologia, Esporte, Farmácia e outros. Há instituições do Espírito Santo e também de outros estados. Dentre eles, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Maranhão e Distrito Federal.

A participação do servidor no programa não exige qualquer tipo de credenciamento, nem o pagamento de taxas ou autorização de descontos em contracheque. Para adquirir um produto ou contratar um serviço, ele tem de apresentar à empresa parceira, no ato da compra, o documento oficial de identidade ou documento funcional com foto e o último contracheque expedido.

