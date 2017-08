Veja sete dicas para planejar um negócio de sucesso

Foto: Bandes

Todo empreendedor deve planejar-se antes de iniciar um novo negócio. O risco de abrir um empreendimento sem planejamento é enorme, pois uma grande oportunidade pode acabar desperdiçada somente porque não contou com um plano inicial.

De acordo com Sávio Caçador, gerente de Desenvolvimento, Planejamento e Inovação do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), o primordial é elaborar um plano de negócios. “É preciso responder com clareza perguntas como: que produto ou serviço irá vender? Como? Onde? Para quem?”. No plano de negócio, o empreendedor não pode esquecer de estipular custo e orçamento, incluindo gastos com manutenção, rescisão contratual, defasagem de equipamento.

O segundo passo, segundo Sávio, é pesquisar oportunidades. “Investigue no mercado o desempenho de negócios parecidos. Estude a melhor forma de enfrentar a concorrência”. Aos interessados em abrir seu negócio, Sávio sugere sete dicas para aumentar as chances de sucesso. “Em linhas gerais, o planejamento deve definir o modelo do negócio, seu propósito, além do que e como o produto ou o serviço vai ser oferecido ao mercado”.

Confira as dicas

Cuidado com a localização. Não se esqueça de que o negócio deve estar bem localizado, próximo aos clientes, ou com acesso facilitado.

Cuidado ao escolher os sócios. Critérios como parentesco ou amizade não bastam. Sócios devem ter talentos para resolver problemas e permitir que o negócio cresça.

Selecione com cuidado a forma de financiamento. Financiamento deve auxiliar o negócio, não servir como dificuldade futura.

Estabeleça objetivos e metas. Saber onde quer (e precisa) chegar ajuda a perceber se o negócio está indo bem ou se precisa de ajustes.

Pense na marca e nos canais de comunicação. Divulgar o negócio no lugar certo é fundamental para que os clientes possam identifica-lo e encontra-lo.

Mantenha uma reserva de capital. Emergências e imprevistos sempre acontecem. É importante manter uma reserva de dinheiro para eles.

Tenha paciência. Muitos negócios demoram um pouco para começar a dar certo. Pesquise quanto tempo, em média, seu negócio precisa para começar a dar retorno.

ES HOJE