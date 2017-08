Apesar da crise, supersalários continuam sendo pagos no MPES e TJES

A crise econômica e fiscal pela qual o Brasil atravessa, tem sido explicação frequente para a administração pública – Governos Federal, Estadual e Prefeituras-, justificarem os cortes em investimentos nas áreas da educação, obras, e saúde. No entanto, os gastos com supersalários de Juízes, juízes Substitutos e Desembargadores do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) e Promotores de Justiça do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), parecem não ser impactados pela crise.

A análise da folha de pagamento do Tribunal de Justiça do mês de julho, mostra que de todos os 344 juízes e desembargadores ativos do Espírito Santo apenas um, Juracy José da Silva, juiz de direito, recebeu valor líquido(R$19.652,05) correspondente ao teto máximo de R$28.947,55. Somados vantagens pessoais, auxílios, vantagens eventuais e gratificações, o salário do desembargador Willian Silva, foi o mais alto do mês, chegando a R$75.568,82.

A folha do mês de julho do Ministério do Público do Espírito Santo também foi analisada, e os dados não são diferentes. Dentre os 300 promotores de justiça mencionados na lista, levando em conta o acréscimo de 13° salário, adicional de férias e abono de permanência, nenhum deles teve o rendimento líquido menor do que o teto. Pelo contrário, o promotor da vara criminal de Guarapari, Aloyr Dias Lacerda foi o menor salário, de R$32.164,07, enquanto promotor alocado em Pinheiros, Pedro Rosário de Souza, recebeu R$85.829,49.

De acordo com os números divulgados pela Lei da transparência do Ministério Público, o valor gasto com o pagamento de pessoal apenas no 1° quadrimestre deste ano chegou a R$249.853.066,06. O Tribunal de Justiça não divulga os valores referentes ao primeiro quadrimestre.

Até mesmo os cargos comissionados de menores rendimentos do MPES, que são de motorista e auxiliar técnico, recebem um valor mensal acima do pago no mercado de trabalho, que é R$2.926,78 (bruto) por mês. Esse valor é duas vezes maior do que a média salarial no Brasil segundo o site da Catho, que é de R$1.558,46 e R$ 1.327,42, respectivamente.

ES HOJE