Bolinhos de arroz com Abobrinha, Pepperoni e Catupiry

Bolinho de arroz sempre fez parte do cardápio em casa. Quando sobra arroz e a “Refeição já te ví” não vai abrir o apetite, a solução é incrementar o arroz e servir em forma de bolinho.

Os recheios variam de acordo com o que tem na geladeira. Pode-se colocar o que quiser.

Conforme fomos inventando recheios mais gostosos, começamos a fazer arroz com o propósito exclusivo de transformá-lo em bolinho.

Mas nada de fritura, é claro! Fritura faz mal para a saúde, engordura toda a cozinha e sobra aquele monte de óleo que não pode jogar no lixo, nem na pia, nem em lugar nenhum…

Para ser mais saudável e ecologicamente correto, os bolinhos são assados! E ficam ótimos!

Desta vez usamos pepperoni para dar um toque apimentado no recheio. Decoramos com catupiry e pepperoni picadinho. Antes de tirar do forno, ligamos o tostador (fogo que vem de cima) para deixar bem corado!

Ficou muito apetitoso!

Se fizer em formas de mini cupcake ou empada fica chique para servir em festas!

Ingredientes com medidas aproximadas:

1 Ovo

2 xícaras de Arroz cozido (opcional: 1 abobrinha)

1/2 xícara de leite

1/2 Cebola

1/2 xícara de Farinha de trigo

1 colher de chá de fermento em pó

Mussarela, parmesão, pepperoni picado à gosto

Orégano, sal, pimenta, salsa e cebolinha à gosto

Catupiry para decorar

Receita de Bolinho de Arroz com Abobrinha e Pepperoni

1-Cozinhe o arroz com abobrinhas picadas em cubinhos. Se quiser refogar a abobrinha, dá mais sabor. Se quiser praticidade, coloque arroz e abobrinha junto na panela. Eu costumo usar panela elétrica de arroz. Coloco arroz e legumes picados de uma vez só. Muito prático!

2-Misture todos os ingredientes que deseja colocar no recheio. A massa fica com consistência um pouco pegajosa.

3-Unte as forminhas com manteiga e farinha de rosca.

4-Encha as forminhas, coloque o catupiry e peeproni picado no topo para decorar e leve a forno médio até dourar nas laterais.

Dica: Se não tiver formas de mini cupcake ou se estiver com preguiça, unte uma forma retangular com manteiga e coloque montinhos da massa de arroz com 2 a 3cm distantes uns dos outros. É prático!

Pronto!

