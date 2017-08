Feira Sabores da Terra receberá fazenda virtual do SENAR

Ação vai unir o lúdico e o educativo por meio da tecnologia e apresentará animais e a vida no campo

A Feira Sabores da Terra, que acontecerá entre os dias 18 e 20 de agosto, na Praça do Papa, em Vitória, traz para o público cerca de 300 estandes de famílias da agricultura familiar Capixaba. Em destaque o espaço do Senar-ES, que apresentará uma exposição em realidade aumentada, que leva lavoura e animais da fazenda para interagir no ambiente urbano, proporcionada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR).

Animais como vacas, cavalos, porcos, bezerros, galinhas e pintinhos, além de plantações diversas. Tudo isso poderá ser visto pelos visitantes da Sabores da Terra, nos três dias de evento por meio da tecnologia conhecida como realidade aumentada. O mundo real e o virtual se misturam na projeção de figuras em um cenário filmado, o que visto de forma simultânea, em um telão separado, passa a sensação de acontecer no momento presente. A intenção é aproximar o público urbano do ambiente de uma fazenda e mostrar o trabalho que o SENAR desenvolve e o potencial do meio rural.

A mostra faz parte da campanha “Uma Janela para o futuro do Brasil”, que divulga a forma como o SENAR Brasil vem contribuindo para a evolução da agropecuária, com qualificação profissional e assistência técnica, o que garante aumento de renda, produtividade e segurança para o produtor rural. No Espírito Santo, só em 2016, 32.274 pessoas foram capacitadas pelos treinamentos do Senar-ES.

Para a superintendente do Senar-ES, Letícia Toniato Simões, essa interatividade chama atenção para a importância do agronegócio e das famílias que trabalham para a produção de alimentos no país.

“Trazer a realidade virtual para uma feira que é tradicional no calendário do Estado será muito importante para que os visitantes compreendam melhor a importância do trabalho desenvolvido pelo SENAR no campo. Vamos dividir com todos o que vem sendo feito ao longo dos anos pela entidade, que é informação, tecnologia e inovação para a evolução do meio rural”, explica.

A fazenda virtual do SENAR já foi montada em Brasília (DF), Porto Alegre (RS), Manaus (AM), Fortaleza (CE) e Salvador (BA).

Sabores da Terra

A Feira Sabores da Terra tem entrada franca e trará para os três dias de evento produtos tais como, derivados de leite, café, cacau, flores, peixes, produtos orgânicos, frutas, sucos, mel, cervejas artesanais e artesanato. Além disso, a programação da feira conta com atrações culturais, minifazenda com animais e o melhor da gastronomia capixaba.

No stand do Senar-ES será possível conferir produtos oriundos de famílias amparadas pelo Projeto de Fomento ao Turismo Rural “Encantos do Cricaré”.

A realização do evento é das do Montanhas Capixabas Convention Bureau em parceria com o Sebrae/ES e o Senar-ES.

Serviço

Horário de funcionamento

Sexta-feira (18/08) – das 16h às 22h.

Sábado (19/08) – das 10h às 23h.

Domingo (20/08) – das 10h às 18h.

Entrada gratuita.

Enviado por Gabriela Valdetaro