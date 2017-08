Municípios investem menos para se adequar a Lei de Responsabilidade Fiscal

Na lista das cidades capixabas com irregularidades estão municípios que não divulgaram o balanço anual, que estão acima do limite do gasto com pessoal e que excederam o teto de 13% da receita líquida real com pagamento de juros e amortização da dívida. (A lista completa da cidades capixabas está no fim da matéria).

Receitas x despesas

Para o coordenador de Estudos Econômicos do Sistema FIRJAN, Jonathas Goulart, uma das maiores dificuldades que atingem os municípios atualmente é a estagnação da receita e o aumento das despesas com o pagamento de pessoal.

“As receitas das prefeituras estão no mesmo patamar de 2013. Por outro lado, as despesas não estão se adequando a essa realidade e continuam crescendo”.

Apenas 30% do total das cidades conseguiram ter boa gestão da folha de salários, contra 575 que desrespeitaram o limite imposto pela LRF; outras 406 destinaram 57% da receita para esses gastos.

Confira a lista das cidades capixabas que estão desrespeitando a Lei de Responsabilidade Fiscal:

São Mateus, São Gabriel da Palha, Alegre, Guaçuí, Ibatiba, Mantenópolis, Água Doce do Norte, Jerônimo Monteiro, Bom Jesus do Norte, Barra de São Francisco, Alto Rio Novo, Divino São Lourenço, Ibitirama, Marechal Floriano, Montanha, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Pedro Canário, Pinheiros, Presidente Kennedy, Santa Teresa, Rio Bananal e Dores do Rio Preto.