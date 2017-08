Devolvendo a “batata-quente” da família Deptulski

O deputado estadual Josias Da Vitória (PDT) usou a tribuna da Assembléia Legislativa terça-feira, dia 15, para confessar que estava aliviado em ser absolvido na “Operação Pixote” da Polícia Civil, em 2012. E devolveu a “batata-quente” para a família Deptulski (o ex-prefeito de Colatina, Leonardo e a ex-primeira dama Maria Júlia), onde o então chefe do Executivo municipal teve as contas de 2014 rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Espírito Santo – TCES – e a mulher foi condenada a sete anos e seis meses de prisão, pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo – TJES.

Maria Júlia foi condenada, a principio em regime semi-aberto, por cometer uma série de irregularidades, como desvio de recursos públicos, na Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Cidadania do Município de Colatina, onde ela era a titular. Leonardo é hoje o diretor-presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos.

O parlamentar disse que em 2012, quando era candidato a prefeito em Colatina, justamente contra Leonardo foi bastante prejudicado injustamente pela “Operação Pixote” que apurava desvio de verbas no sistema penitenciário no Estado e bastante propagada pelo casal Deptulski. “Agora é ele que teve as contas rejeitadas e a mulher dele foi condenada”. Pouca ente sabe o que a mina família passou até eu conseguir provar que era inocente.

“O ex-prefeito e a ex-primeira dama usaram todos os artifícios que puderam para me detonar nas eleições de 2012, como a imprensa local e estadual”, disse Da Vitoria. Segundo ele, foi uma manobra ardilosa do casal e acrescentou que sofreu muito com o caso. “Minha família sofreu muito naquela campanha e a justiça foi feita”, disse o deputado.

Segurança em festa

Despois da Câmara da Serra, os vereadores de Vitória também irão iniciar discussão sobre lei garantindo gratuidade para Policiais Militares, Policiais Civis, Bombeiros Militares, Guardas Civis Municipais e Agentes da Secretaria de Estado da Justiça, mediante apresentação de identidade funcional, a meia-entrada em sessões de cinema, teatro, shows, feiras, exposições, casas de espetáculos, eventos culturais e esportivos.

Arte com Energia

O concurso Arte com Energia, do projeto EDP nas Escolas estimulou mais de 8000 alunos do ensino fundamental de 36 escolas da rede pública de ensino, atendidas pelo projeto a criar mascotes/bonecos com materiais recicláveis sob o tema ‘Segurança com Energia Elétrica: A vida sempre em primeiro lugar’. Foram selecionados 27 trabalhos, dos quais cinco são do Espírito Santo: As escolas de Vitória EMEF Zilda Andrade Vitória/ES com tres premios, com os mascotes “Robogato”, “Miss Kite” e Anjo Pipa´s; e a EMEF Paulo Roberto Vieira Gomes com um premio o “Robô Abajour”; a EMEIF Aládia Trindade Paiva de Baixo Guandu com um premio com o mascote “Cyborg”. Confira tudo no www.institutoedp.org.br

Câmera de Comércio Italo-Brasileira

A Associação Libera Unione Italiani Sud America (L.U.I.S.A.) lança hoje (16) em Vitória, no Espírito Santo, a Càmara de Comercio Italo Brasileira em evento as 19:00 no auditório do SINDIFER , na Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 180 – Santa Luiza. A apresentação será realizada pelo presidente da Câmera Di Commercio Italo Brasiliana- Região Nordeste, Cesare Villone. Estarão presentes autoridades consulares, representantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário, sindicatos patronais e empresários.

ES HOJE