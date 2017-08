Ponto biométrico garante assiduidade de médicos e dentistas na Prefeitura de Aracruz

Médicos e dentistas da Prefeitura de Aracruz têm sua entrada e saída no

trabalho registrada por meio do ponto biométrico. Desde o mês de março estes

servidores concursados e contratados foram cadastrados pelo setor de

Recursos Humanos e passaram a ter o controle do horário de trabalho

registrado pelo ponto.

A prefeitura conta com dez médicos efetivos que fazem 20h semanais e que são

responsáveis pelo apoio às Unidades Básicas de Saúde, como pediatras,

ginecologistas e clínico geral. Nas Estratégias de Saúde da Família são nove

clínicos gerais seletistas, com carga horária 40h semanais. No Programa Mais

Médicos, que também atuam nas Unidades Básicas de Saúde, os seis médicos

contratados cumprem 40 h semanais.

No caso dos dentistas que também passaram a comprovar a presença por meio do

ponto biométrico, nove são dentistas da Estratégia de Saúde da Família que

fazem 40h semanais e 13 dentistas efetivos que cumprem 20h semanais.

De acordo com a Secretaria de Saúde a carga horária destes profissionais é

cumprida conforme escala determinada pela gerência e caso o profissional não

compareça e não justifique sua ausência, as horas não trabalhadas são

descontadas no salário. “Estamos trabalhando realizando o controle rigoroso

da efetividade dos servidores, porque entendemos que a população não pode

ficar desassistida de um serviço essencial e tão importante que é a saúde.

Por isso, se o médico ou dentista não puder comparecer, ele deve entrar em

contato e apresentar justificativa para repor as horas em outro dia. Se as

faltas forem recorrentes, a administração abre um processo administrativo

disciplinar”.

O ponto biométrico é acompanhado pelos coordenadores de cada Unidade que

encaminham para o Recursos Humanos da Saúde que realiza a análise do ponto e

encaminha para que os gerentes de cada área aprovem para pagamento.

O prefeito, Jones Cavaglieri explica que esta é uma medida corretiva, visto

que vem errada há muitos anos pelos gestores que não cobravam dos

funcionários o correto cumprimento da carga horária. “O controle de

frequência digital é uma ferramenta de gestão importante, com ampla

capacidade gerencial, que auxilia o gestor a tomar decisões relacionadas a

escalas de horário e de produtividade dos servidores”.

