Privatização do aeroporto de Vitória deverá ser confirmado no dia 23 de agosto

Mesmo alterando a meta fiscal de 2018 para prever um rombo maior, o governo ampliou o pacote de concessões para conseguir fechar as contas do ano que vem. Passou a contabilizar R$ 20 bilhões decorrentes da privatização de aeroportos e da venda da fatia da Infraero em terminais já concedidos. O valor foi incorporado ao Orçamento e inclui a concessão de, no mínimo, 19 terminais, dentre eles o de Vitória.

O governo federal decidiu conceder a operação e administração do novo aeroporto de Vitória à iniciativa privada no início de 2018. A senador Rose de Freitas, que vinha conduzindo articulações junto ao Executivo Federal, informou na noite desta quarta-feira (16), que a garantia foi dada pelo ministro da Secretaria Geral da Presidência, Moreira Franco. O ministério reconheceu e confirmou reunião para tal no final deste mês.

A definição sobre o número e o modelo do leilão deve ocorrer em uma reunião marcada para 23 de agosto, com representantes dos ministérios dos Transportes, Fazenda e Planejamento. Rose acredita que a privatização seja a saída para melhorar o aeroporto.

Por meio de nota ao site G1, o ministério informou que “vai encaminhar estudos técnicos para serem avaliados pelo Programa de Parcerias e Investimentos (PPI), responsável pela política de concessões do governo federal”, diz a nota.

ES HOJE