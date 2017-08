Vitória apresenta a 17ª edição do Salão Sabores em agosto

O evento volta a ser realizado no Centro de Convenções de Vitória

O Salão Sabores 2017 – Salão Técnico e de Negócios em Gastronomia e Hotelaria do Espírito Santo já está de volta e acontecerá nos dias 28 e 29 de agosto. Consolidado como o principal evento técnico e comercial do segmento, o evento traz o tema de uma das mais relevantes influências culturais e gastronômicas do Espírito Santo: a Cozinha Ítalo-Capixaba.

Uma das novidades deste ano é que o evento será no Centro de Convenções de Vitória, em Santa Lúcia. O local tem uma infraestrutura maior possibilitando absorver o aumento da quantidade de expositores em relação a edição anterior e permitindo maior conforto aos participantes para realização de negócios e networking.

Outros destaques ficam por conta da atuação especial do setor hoteleiro, que buscando novas oportunidades de negócios, trará exposição dos cafés da manhã servidos nos hotéis do Espírito Santo para ressaltar que os moradores da cidade também são clientes e podem desfrutar de uma refeição diferente sem se hospedar, além da realização da reunião do Conselho Deliberativo da ABIH Nacional, que reunirá todos os presidentes e diretores das ABIH dos estados.

A programação da 17ª edição do evento está bem diversificada e conta com Rodada de Negócios do Sebrae/ES, Caravanas Empresariais, Aulas Show com Chefs capixabas de destaque e de outros estados, além de ciclo de palestras técnicas com temas visando trazer inspiração aos empresários, executivos e gestores, acerca de tecnologia, economia nos setores de gastronomia, hotelaria e bares e restaurantes, sucesso nos negócios com mídias sociais, inovação aplicada aos segmentos envolvidos, reforma trabalhista e cervejas artesanais.

O Chef Juarez Campos, palestrante e coordenador técnico da programação da Arena Show destaca que “toda a programação foi escolhida visando despertar o interesse dos participantes, das indústrias alimentícias e dos setores diretamente envolvidos no evento, e com especial valorização dos Chefs locais para as aulas show”.

As inscrições serão feitas no local do evento, a partir do primeiro dia de Salão Sabores (28/09), em dinheiro e no cartão de débito, no valor de R$40,00 inteira e R$20,00 meia com comprovante. Este valor é referente a participação nos dois dias do evento.

Empresários profissionais dos setores de bares, restaurantes e hotelaria e acadêmicos das áreas de gastronomia e hotelarias uniformizados têm acesso gratuito mediante comprovação através da apresentação do cartão de visitas ou do cartão do CNPJ da empresa ou segmento.

Organizado pela Win Eventos, o Salão Sabores é uma realização do Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares do Espírito Santo (Sindbares), Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Estado (Abrasel-ES), Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA) e da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis Espírito Santo (ABIH-ES).

