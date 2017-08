Defensoria Pública do Espírito Santo quer inclusão do novo Infantil no orçamento do Governo 2018

A Defensoria Pública do Espírito Santo quer que a construção do novo Hospital Infantil de Vitória, além do atual e do Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha, seja incluída no orçamento participativo do Governo do Estado de 2018 (a ser enviado em setembro). É o que afirma o defensor Renzo Gama Soares, explicando que esse é o principal objeto da defensoria em relação as denúncias de superlotação noticiadas nos últimos meses.

Segundo ele, a ideia é trabalhar e negociar a inclusão de alguma parte do pedido, seja o projeto ou execução. informou ainda que a audiência que seria realizada na tarde desta quinta-feira (17) com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) foi adiada para o próximo dia 30, devido a compromissos do Secretário em Brasília. Nela, serão cobrados a construção do novo hospital e outras questões estabelecidas na reunião anterior, realizada no dia 18 de maio.

Informou também que visitou as obras do Hospital da Polícia Militar, que está sendo reformado para receber o Pronto-Socorro do Hospital Infantil, no último dia 9. Cerca de 90% do PS e da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) estão prontos, faltando apenas retoques e instalar objetos, como computadores e macas. Já os leitos os leitos de retaguarda (onde os pacientes ficam um pouco mais tempo, até 24h, nas salas amarela, laranja e vermelha), com três enfermarias, estão atrasados. Na visão dele, não serão concluídos de forma rápida, considerando um atraso desde julho.

“Nessa nova estrutura eles serão muito mais adequados. A ideia é que eles sejam de internação por alguns dias. É a hipótese de observação em médio prazo, onde você decide ministrar um antibiótico e deixar em observação. Hoje em dia isso é a parte mais precária. Todas essas divisões são no mesmo ambiente, e tudo muito amontado”.

Disse ainda que não acredita na mudança para agosto ou setembro, mas a probabilidade de acontecer ainda em 2017 é grande. A ideia da Defensoria Pública é buscar informações sobre o planejamento futuro. A mudança de julho também previa uma resposta definitiva sobre a ida do setor infantil de Oncologia.

“Conversei com o juiz e ele disse que tinha presa pela audiência. Tinha em mente viabilizar essa inclusão. Ele também está bem sensibilizado. Em maio fizemos uma visita. Até a nova, o andamento da obra foi considerável. Muita coisa aconteceu nesses três meses. Tudo indica que a mudança aconteça esse ano. A oncologia não temos tanta certeza, o que é de fato nossa grande preocupação”, informou.

Mudança para o HPM

A transferência do pronto-socorro do Hospital Infantil de Vitória para o Hospital da Polícia Militar (HPM), foi marcada para acontecer a partir do dia 15 de julho. O anúncio foi feito pelo secretário de Saúde do estado, Ricardo de Oliveira, no dia 31 de maio. À época também foi anunciada a transferência do setor de PS. A infraestrutura do HPM ampliaria o número de leitos pediátricos de 171 para 294.

O espaço do pronto-socorro foi anunciado com 888,32 m², seis consultórios (dois de ortopedia e quatro de pediatria geral); quatro salas de observação; duas salas cirúrgicas; uma sala de pequenas cirurgias; uma sala de medicação; uma sala de curativos; uma sala de punção; uma sala de estabilização e uma sala de gesso.

Com a transferência a estrutura que funciona em Santa Lúcia servirá de retaguarda para a urgência e emergência do Hospital Estadual Infantil de Vitória. O local onde hoje funciona o pronto-socorro passará por obras de reforma e ampliação que possibilitarão aumentar a oferta de atendimentos de alta complexidade. As modificações também vão impactar o ambiente de trabalho, tornando-o mais funcional e acolhedor.

