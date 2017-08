Reportagem: Informações para matéria

Sou aluna do curso de Arquitetura e Urbanismo da FAACZ e estou realizando um Trabalho Final de Graduação – TFG, onde minha linha de pesquisa envolve o Conselho do Plano Diretor Municipal – CPDM.

De acordo com o Estatuto da Cidade (lei federal referente a planejamento urbano) a sociedade deve se fazer presente nas atividades de planejamento urbano de uma cidade. Com isso o objetivo central da pesquisa é desenvolver uma página virtual (imagem em anexo) onde a comunidade possa acompanhar o conselho e participar do mesmo.

O site conta com uma aba chamada “participe” onde ali a população pode deixar comentário, duvidas ou perguntas sobre assuntos referentes a planejamento urbano e estas discussões serão levadas aos conselheiros e respondidas da melhor forma possível a população.

O site também traz informações sobre o que é planejamento urbano, PDM e Conselho de PDM para que a população possa ter um maior conhecimento do que vem ocorrendo em sua cidade.

Além do site também foi criada uma página no facebook chamada de “espaço democrático”, uma conta no twitter e no Instagram de mesmo nome, tudo para que levar o máximo de informações sobre o planejamento urbano da a população aracruzense.