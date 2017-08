Exposição multimídia “A Floresta sob um Novo Prisma” no Shopping Vitória

Promovida pela Fibria, a mostra que reúne imagens do fotógrafo Araquém Alcântara e vídeos gravados em 360º poderá ser visitada até 10 de setembro

Os capixabas têm até o dia 10 de setembro para visitar a exposição “A Floresta sob um Novo Prisma”, no Shopping Vitória. A Mata Atlântica, as aves, os mamíferos, as comunidades tradicionais e os produtores rurais são algumas das estrelas da mostra multimídia, que pretende fazer o capixaba conhecer a floresta plantada sob um novo ponto de vista. Com fotos de Araquém Alcântara, reconhecido como um dos principais fotógrafos de natureza no Brasil, e vídeos em 360º de realidade virtual, a exposição interativa é uma iniciativa da Fibria, empresa líder mundial na produção de celulose de eucalipto.

Das montanhas capixabas ao litoral do extremo Sul da Bahia, passando pelas tribos indígenas de Aracruz e pela realidade dos pescadores de Barra do Riacho, Araquém Alcântara percorreu aproximadamente 5 mil quilômetros. Resultado dessa expedição, a mostra “A floresta sob um novo prisma” faz parte das celebrações dos 50 anos de operação da Fibria no Espírito Santo. Ao todo, foram selecionadas 40 fotografias, registradas em 12 municípios capixabas e quatro baianos.

“Esse projeto mostra como o território sob influência da atividade da Fibria é conectado e possui uma ligação sistêmica entre regiões, comunidades tradicionais, empresa e o meio ambiente. Essa conexão valoriza a diversidade, o diálogo, a construção conjunta, a parceria e a pluralidade que habita os territórios capixaba e do extremo sul da Bahia”, diz o presidente da Fibria, Marcelo Castelli.

Além de belas fotos, outra novidade da exposição são os vídeos em 360º, em realidade virtual (VR). Um jipe cenográfico levará os visitantes, que terão à disposição óculos com tecnologia VR de última geração, para uma experiência virtual que possibilitará acompanhar, em uma imersão quase real, atividades como a retirada de favos de mel de colmeias em florestas de eucalipto, o plantio de mudas nativas de Mata Atlântica e a produção de alimentos por parte de agricultores familiares, entre outras experiências. Um detalhe da exposição é a interação que o visitante poderá ter com algumas fotos.

“Cinco imagens da mostra terão suas histórias aprofundadas por meio de vídeos narrados pelos próprios protagonistas da foto. Essa é mais uma forma que encontramos para possibilitar que o participante conheça melhor o universo registrado pelas lentes do fotógrafo Araquém Alcântara”, afirma a diretora de Sustentabilidade, Comunicação e Relações Corporativas da Fibria, Malu Pinto e Paiva.

As fotos da mostra também foram reunidas em um catálogo, com 20 fotos adicionais não publicadas na exposição, cujo prefácio é do jornalista e acadêmico José Antônio Martinuzzo, professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). A publicação estará disponível na exposição para os visitantes em um totem com tela touch.

Todas as estruturas da iniciativa, incluindo as de sustentação das fotos, que são inspiradas em figuras prismáticas, são feitas em madeira de eucalipto produzida a partir de plantios 100% renováveis.

Acessibilidade para deficientes visuais

A mostra fotográfica tem outra particularidade: três fotos expostas contarão com a técnica de audiodescrição, que possibilita que pessoas com deficiência visual possam interagir com as imagens. O trabalho foi desenvolvido pela audiodescritora Letícia Schwartz, que tem vasta experiência no desenvolvimento desse tipo de conteúdo.

Serviço:

Exposição “A Floresta sob um Novo Prisma”

Visitação gratuita

Local: Shopping Vitória

Endereço: Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória/ES

Data: Até 10/09, durante o horário de funcionamento do shopping

