Frente fria deve chegar no fim de semana, diz Climatempo

Outra frente fria deve chegar no final de semana e espalhar chuva por muitas áreas do Brasil, segundo o Instituto Climatempo. O sistema está previsto para chegar no Sul do país no sábado (19) provocando chuva e deve avançar pelo Sudeste e o Centro-Oeste já no domingo (20).

Os meteorologistas do Climatempo alertam que a massa polar que vai acompanhar a nova frente fria será forte e a queda nas temperaturas será observada por muitas áreas entre o Sul, Sudeste, Centro-Oeste e sul da Região Norte.

“Como essa frente fria também é rápida, suas áreas de instabilidade alcançam o Acre e Rondônia no fim de semana, e a entrada do ar polar vai trazer nova friagem para a região na segunda-feira (21)”, disse a meteorologista Fabiana Weykamp.

No início da semana há uma possibilidade de chuva também para a Grande Belo Horizonte e o norte do Rio de Janeiro. Por outro lado, o Espírito Santo, o norte de Minas Gerais e o Distrito Federal não deverão receber chuva com essa frente fria e vão continuar secos.

Veja a previsão do tempo para os próximos dias, segundo o Incaper

Na sexta-feira (18), o tempo segue aberto em todo o estado. Não há expectativa de chuva. Os ventos sopram com até moderada intensidade entre o litoral sul e o metropolitano. Na Grande Vitória, poucas nuvens e não deve chover. Os ventos sopram com até moderada intensidade no litoral.

Temperatura mínima de 16 °C e máxima de 27 °C.

Vitória: mínima de 16 °C e máxima de 27 °C.

Sábado (19) de sol e poucas nuvens em todo o estado. Não há expectativa de chuva. Os ventos sopram com moderada intensidade entre o litoral sul e o metropolitano, podendo ocorrer algumas rajadas fortes no litoral sul. Na Grande Vitória, poucas nuvens e não deve chover. Os ventos sopram com até moderada intensidade no litoral.Temperatura mínima de 16 °C e máxima de 27 °C.

Vitória: mínima de 16 °C e máxima de 27 °C.

