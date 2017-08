Jovens de projeto apoiado pela Fibria e Portocel realizam exposição fotográfica em Aracruz

“Reflexos” é o nome da exposição, que reuniu imagens produzidas nas oficinas de fotografia do projeto Jovens em Ação

O Projeto Jovens em Ação é uma das atividades do Programa de Educação Ambiental (PEA) que a Fibria e Portocel desenvolvem nas comunidades da região onde as empresas estão inseridas, em Aracruz (ES). Um dos trabalhos oferecido aos jovens incluiu oficinas de fotografia com foco na temática ambiental e o resultado desse trabalho pôde ser visto em uma exposição realizada de 11 a 17 de agosto no Shopping Oriundi, em Aracruz, na exposição Reflexos.

No total, foram exibidas 44 fotos artísticas e outras 15 imagens que registram mutirões de limpeza realizados nas comunidades de Barra do Riacho, Barra do Sahy e Vila do Riacho, onde residem os jovens que participam do programa Jovens em Ação. As oficinas que resultaram na produção das fotos foram realizadas no segundo semestre de 2016 e a exposição fotográfica foi uma maneira de compartilhar com a comunidade o trabalho realizado.

“O objetivo das oficinas de fotografia realizadas com os jovens foi mostrar como nossas atitudes diárias podem mudar nosso ambiente”, disse Ghustavo Petri, analista de Meio Ambiente Industrial da Fibria e um dos responsáveis pelo PEA Comunidades.

As oficinas fotográficas também buscaram incentivar os jovens a terem um olhar mais crítico e abrangente sobre as questões ambientais, atendendo aos princípios das Políticas Estadual e Nacional de Educação Ambiental.

Sobre a Fibria

Líder mundial na produção de celulose de eucalipto, a Fibria é uma empresa que procura atender, de forma sustentável, à crescente demanda global por produtos oriundos da floresta plantada. Com capacidade produtiva de 5,3 milhões de toneladas anuais de celulose, a companhia conta com unidades industriais localizadas em Aracruz (ES), Jacareí (SP) e Três Lagoas (MS), além de Eunápolis (BA), onde mantém a Veracel em joint-operation com a Stora Enso. A companhia possui 1,056 milhão de hectares de florestas, sendo 633 mil hectares de florestas plantadas, 364 mil hectares de áreas de preservação e de conservação ambiental e 59 mil hectares destinados a outros usos. A celulose produzida pela Fibria é exportada para mais de 35 países. Em maio de 2015, a Fibria iniciou a expansão da unidade de Três Lagoas, que terá uma nova linha com capacidade produtiva de 1,95 milhão de toneladas de celulose por ano, e entra em operação no terceiro trimestre de 2017.

P6 COMUNICAÇÃO