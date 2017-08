A semana começa com mais de 900 vagas abertas em concursos públicos. A Petrobras já recebe inscrições para oportunidades no Espírito Santo. O total, em todo o país, é de 954 vagas distribuídas entre os níveis médio/técnico e superior, para os cargos de técnico, em diversas especialidades, e médico do trabalho. Do total de vagas, 159 são para contratação imediata e 795 em cadastro de reserva, com remunerações que chegam a R$9 mil. As vagas para atuação nos polos do Espírito Santo são para o cargo de técnico, em que a exigência é de nível médio completo com curso técnico em áreas específicas.

Há oportunidades especificamente para as áreas de Mecânica e Segurança do Trabalho, mas para técnico de operação júnior são aceitas mais de 20 formações diferentes. As cidades com vagas são Linhares, São Mateus, Vitória e Anchieta, mas algumas vagas trazem como lotação Região Sudeste, podendo ser no Rio de Janeiro, São Paulo ou Espírito Santo.

Novidades no Concurso Abin

A Agência Brasileira de Inteligência (Abin) já definiu a comissão que ficará responsável pelo concurso para 300 vagas, autorizado no dia 17 do mês passado. De acordo com a assessoria de imprensa do órgão, o grupo discute os parâmetros da seleção para serem tratados e definidos junto à futura organizadora.

Foi informado ainda que a agência trabalha para escolher a banca o mais breve possível. O prazo para publicação do edital do concurso vai até 17 de janeiro, o que equivale a seis meses contados a partir da autorização.

A perspectiva da Abin é de preenchimento das vagas até 2018. Das 300 vagas autorizadas, 20 são para agente de inteligência, que tem requisito de ensino médio completo e garante remuneração inicial de R$6 mil.

Depen quer concurso para 1.430 vagas

O diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), Marco Antônio Severo, revelou que o órgão vai abrir concurso para 1.430 vagas, sendo 1.300 apenas para agente federal de execução penal, o antigo agente penitenciário federal.

Novas vagas serão criadas com o projeto de construção de cinco penitenciárias federais, anunciado pelo presidente Michel Temer no início deste ano. E com a expectativa de pelo menos uma dessas unidades prisionais ser entregue já no ano que vem, Severo afirmou que o objetivo é divulgar o edital do concurso ainda em 2017.

Concursos no Espírito Santo

A Sanear, em Colatina, está se organizando para realizar um novo concurso público. O edital de licitação para contratação da organizadora já foi divulgado. Serão oferecidas quatro vagas imediatas, além de cadastro de reserva, em cargos de níveis médio e superior. Os vencimentos chegam a R$4.800 mensais.

Seguem abertas as inscrições no concurso da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). São 25 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior, com lotação nas cidades de Vitória, São Mateus ou Alegre. Os ganhos chegam a R$4.600, já incluindo o auxílio-alimentação de R$458. As inscrições devem ser realizadas até o dia 3 de setembro, no site da universidade.

