POLÍCIA MILITAR APREENDE ARMA E RECUPERA QUATRO VEÍCULOS EM ARACRUZ E FUNDÃO

Já no sábado (19), policiais militares do Bairro Coqueiral recuperaram uma motocicleta que havia sido furtada na sede de Aracruz. A motocicleta foi visualizada pelos militares, sendo acompanhada por um automóvel. Foi iniciado um acompanhamento pela Polícia Militar, porém os dois veículos empreenderam fuga. A motocicleta foi localizada momentos depois, abandonada em um matagal. Já o automóvel foi encontrado próximo à localidade de Santa Rosa. No automóvel estavam dois jovens e quatro adolescentes. No momento da abordagem, um deles desceu do veículo efetuando disparos contra a guarnição. Os militares revidaram a injusta agressão. Um dos suspeitos veio a ser atingido por um disparo de arma de fogo e de imediato foi acionado o resgate, e encaminhado ao pronto socorro. Após vistoria no veículo, foi localizado um revolver CAL.38 com seis munições. Todos os conduzidos confirmaram que estavam dando cobertura para a fuga da motocicleta furtada.Diante dos fatos os demais ocupantes do veículo foram encaminhados à Delegacia de Aracruz.