POLÍCIA MILITAR APREENDE CERCA DE 38 KG DE MACONHA EM INTERIOR DE ARACRUZ

No último sábado (19), policiais militares do 5º Batalhão apreenderam grande quantidade de maconha no bairro Santa Rosa, interior do município de Aracruz. Após levantamento de informações de que em uma mata na região de Biriricas, indivíduos estariam escondendo drogas, as equipes da Força Tática deslocaram-se ao local e após cerca de uma hora de buscas, foram encontrados 02 tonéis enterrados contendo 48 tabletes de maconha, pesando aproximadamente 38kg. Nenhum suspeito foi encontrado. No último dia 12, também foi encontrado nessa mesma localidade, aproximadamente 50 kg de maconha, enterrados da mesma forma. Segundo informações, os materiais apreendidos nas duas ocasiões seriam para abastecer as localidades de Praia Grande e Nova Almeida, balneários dos Municípios Fundão e Serra, respectivamente.