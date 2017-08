Ventos atingem 72 km/h no sul do ES e mar fica agitado nesta terça

Em Vitória, segundo o Climatempo, as rajadas de vento atingiram 50km/h, na tarde da última segunda (21)

Ventos de 72 km/h atingiram o município de Presidente Kennedy, no sul do Espírito Santo, na tarde da última segunda-feira (21). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), as rajas de vento foram registradas por volta das 13 horas.

Segundo o Instituto Climatempo, nesta terça-feira (22), os ventos marítimos devem levar mais umidade para todo o estado capixaba, após a passagem da frente fria.

A previsão é de mar agitado para o litoral do Espírito Santo. Apesar da agitação marítima, não há alerta de ressaca emitido pela Marinha do Brasil. Os ventos vão continuar soprando moderados a fortes, com rajadas que podem chegar aos 60 km/h.

