Família pede ajuda para trazer corpo de morador do ES que morreu após tentar entrar ilegalmente nos EUA

O corpo de Maycon está no Instituto Médico Legal de Laredo e aguarda traslado para o Brasil

Um morador do Espírito Santo morreu após tentar entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Maycon Douglas Andrade, de 24 anos, que nasceu em Minas Gerais, morreu horas depois de atravessar a fronteira do México com Estados Unidos. Ele teria passado mal durante a caminhada no deserto.

Na manhã desta terça-feira (22), a avó do rapaz, Terezinha Anibal, esteve no estúdio do programa Fala Manhã, da TV Vitória/RecordTV, para contar como tudo aconteceu. Segundo ela, o neto sempre teve o sonho de ir trabalhar nos Estados Unidos.

“Ele tinha um sonho desde criança. Falava sempre que quando virasse rapaz iria para os Estados Unidos. Ele queria conhecer, queria trabalhar e ele era muito trabalhador. Ele morou um bom tempo comigo aqui em Vitória, conheceu uma menina em Rio Novo do Sul e casou-se com ela. Tentou o visto duas vezes e não conseguiu. Ai, calou-se e e não veio mais a Vitória. Quando soube, ele já estava no México e na segunda-feira a gente já soube da notícia de que ele havia morrido”, contou a avó.

O corpo do jovem está no Instituto Médico da cidade de Laredo, onde aguarda o traslado para o Brasil. Para conseguir pagar as despesas da viagem, a família, que é de Minas Gerais, iniciou uma campanha nas redes sociais.

Folha Vitória