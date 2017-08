7 dicas para jovens que estão iniciando sua carreira profissional

Eureca!, consultoria especializada em processos seletivos, dá dicas de como o jovem deve iniciar sua carreira da melhor forma

São Paulo, agosto de 2017 – A consultoria Eureca!, especializada em conectar a energia jovem com o mundo do trabalho, preparou dicas certeiras que auxiliam os jovens a se prepararem para o começo de sua carreira, em relação aos novos estágios, experiências, entrevistas e primeiro currículo. Por serem responsáveis por processos seletivos de grandes empresas como Pepsico e Globo.com, a Eureca! se destaca e conhece a melhor forma dos jovens ingressarem em novas oportunidades. Confira:

1. Buscar o máximo de experiências extracurriculares

É de grande importância se desenvolver com movimentos estudantis, estágios de férias, intercâmbios, trabalhos voluntários e ressignificar essas experiências para ser sempre proveitoso. Aprender coisas novas na prática é bem mais fácil do que pelo meio teórico.

2. Interação entre pessoas e saber lidar com as diferenças

É muito importante saber lidar com as diferenças. Pessoas, modo de trabalhar, ambiente, gerações e ideias sempre serão diferenciadas e deve haver respeito. Essa troca enriquece e traz muita experiência para quem é novo na área.

3. Experimente várias áreas do curso

Grande parte dos cursos atualmente possuem diversas áreas de atuação dentro dele. Deve-se explorar ao máximo para que o jovem saiba de todas as possibilidades e possa escolher a que melhor se encaixa.

4. Busca do equilíbrio

Sempre estar com a cabeça presente onde você estiver. Se está na faculdade, não fique pensando no trabalho, viva aquele momento. Se está no trabalho, não fique lembrando da prova da próxima semana. A falta de foco atrapalha muito, ou seja, esteja presente no ambiente e aprenda ao máximo.

5. Autoconhecimento

Saiba quem você é. O que te faz feliz ou triste, quais são seus projetos, os seus pontos fracos e pontos fortes, isso vai ajudar muito no seu desenvolvimento. E o mais importante, seja você mesmo sempre, evite mentir ou ser contraditório em suas ações e discursos.

6. Tome cuidado com as redes sociais

Tome cuidado para não ser contraditório com suas ações on e off. Sempre deve haver coerência com o que você diz pessoalmente e o que você demonstra em suas redes sociais. Lembre-se sempre de usar as mídias sociais com moderação e equilíbrio.

7. Não fique preso ao seu curso

Cada vez mais existem novas possibilidades e a tendência é ter mais de uma carreira e um curso, podendo trabalhar em outras áreas.

“É essencial para a carreira de qualquer jovem que ela possua os chamados de 4 p’s, que são: protagonismo, ou seja, fazer a diferença na empresa que você está trabalhando. Sempre trabalhar com paixão e com coisas que te encantam. Ter um propósito e dar sentido na ação que você irá se dedicar e performance, tentando sempre gerar novos resultados para a empresa”, explica Augusto Junior, da Eureca!

O trabalho desenvolvido pela consultoria já impactou mais de 3 milhões de jovens por meio da sua comunicação, possuem mais de 120 mil universitários cadastrados em sua plataforma e já desenvolveu mais de 50 projetos que incluem experiências, entre processos de seleção, programas de desenvolvimento, visitas e conversas com líderes inspiradores, entre outros. Empresas como Globo.com, HSM, Natura, Fast Shop, 3M, Pernambucanas, Sodexo e Pepsico já fizeram parte dos projetos.

Enviado por Letícia Marques – Fala Criativa Comunicação