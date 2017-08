Bazar cai no gosto das mulheres e vira aposta de empresários

Longe do título de roupa antiga, o bazar se modernizou e se transformou em exemplo de consumo consciente. Os eventos com a participação de celebridades viraram tendência internacional e chegaram ao Brasil. Entre as adeptas estão Marina Ruy Barbosa, Preta Gil, Daniele Winits e Giovana Antonelli.

Durante os encontros, além de adquirir ótimas peças com preços acessíveis, as mulheres praticam o desapego e trocam dicas de moda. No caso das famosas, geralmente os valores arrecadados são revertidos para instituições de caridade.

De olho nessa tendência, empresários decidiram apostar na ideia. “A crise fez o brasileiro mudar seus hábitos de compra. Além de mais consciente, o consumidor busca produtos que acrescentem algo para a sua vida. O consumo desenfreado está fora de moda”, comentou a estilista Chris Trajano.

E foi com esse pensamento que ela decidiu investir no projeto de abrir a sua loja em Jardim Camburi para um dia de bazar. A primeira edição será com a empresária Lorena Motta, no próximo dia 24. O “Chris Trajano recebe o armário da Lo” terá parte das vendas revertidas à Acacci. Neste dia, a loja da estilista contará apenas com os produtos do closet da empresária, que ganhará o título de cliente exclusiva. “Uma parte das vendas será doada, e outra parte ficará como crédito para a participante utilizar em futuras compras na loja. A ideia é oferecer produtos realmente interessantes e com ótimo preço, e praticar o desapego”, explicou

