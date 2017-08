Capixaba de nove anos representará o ES no Miss Brasil de Las Américas

Em uma semana o Espírito Santo foi bem representado no cenário nacional da moda, com o terceiro lugar no Miss Brasil 2017, outra capixaba também vai tentar fazer bonito na passarela. Rebeca Cardoso, de apenas nove anos, vai representar o estado em um dos principais concursos de moda do país, o Miss Brasil de Las Americas. O evento acontece neste sábado (26), em Curitiba.

A estudante desfila desde os dois anos, quando começou a representar lojas infantis. No currículo acumula alguns títulos como Miss Mirim Serra 2016, Miss Infantil Turismo 2017-Las Americas e Princesa Concurso A.R Produções e Eventos.

O sonho da menina conta com o apoio e torcida da mãe, a empresária Elane Cardoso. Ela explica que sempre foi um desejo de Rebeca o mundo das passarelas e sessões de fotografia. “ Ela ama e se destaca sempre que participa. Também faz teatro e ballet”, conta.

Mãe e filha sonham com o título e estão se preparando para fazer o melhor. O objetivo é chegar A eventos no Rio de Janeiro e São Paulo, onde estão as maiores agências de modelos mirins. “O caminho é longo e não temos muito apoio nesta área. Cada mãe luta como pode, correndo atrás de patrocínios”, mencionou Elane.

Além da paixão pelos desfiles, Rebeca participa com a mãe de um trabalho diferenciado e solidário. Intitulado “Agência Mamãe que Banca”, as duas tem um projeto que leva recreação e alegria A igrejas, escolas e instituições sociais.

ES HOJE