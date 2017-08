Exposição itinerante “Energia da Língua Portuguesa” chega a Linhares

Linhares, 23 de agosto de 2017 – A EDP, empresa que atua nas áreas de geração, distribuição, comercialização, transmissão e soluções em energia, apresenta a exposição interativa sobre rodas “A Energia da Língua Portuguesa” em Linhares de 24 a 27 de agosto. Trata-se de uma mostra que contará com diversas atividades relacionadas ao nosso idioma. Nos dias 24 e 25, das 8h30 às 17h30, a abertura é exclusiva para escolas com visitas guiadas. Já no sábado e no domingo, dias 26 e 27, a exposição gratuita estará aberta ao público em geral das 9h às 18h.

O Caminhão da Língua Portuguesa saiu do Parque Ibirapuera, na capital paulista, e ficou estacionado na 15ª edição da Flip – Festa Literária Internacional de Paraty em julho. Logo após, passou por Cachoeiro de Itapemirim (10 a 13 de agosto) e Vitória (17 a 20 de agosto), onde atraiu mais de 2.700 pessoas. Agora chega a Linhares para se despedir do Espírito Santo.

Utilizando a estrutura móvel de um caminhão, a exposição terá ao todo 300 metros quadrados e permitirá que os visitantes conheçam mais sobre os países que falam a língua portuguesa, as peculiaridades e diferenças do português falado no Brasil e em Portugal e curiosidades sobre expressões comuns deste idioma, considerado o quinto mais falado do mundo e o mais utilizado no hemisfério sul.

“Recebemos com grande entusiasmo o Caminhão da Língua Portuguesa em nossa região. Este projeto da EDP, de grande sucesso onde passa, já recebeu quase 6 mil visitas, e segue disseminando a importância de valorizar o nosso patrimônio cultural”, ressalta João Brito, diretor da EDP Espírito Santo.

O projeto realizado pela EDP Brasil fará com que os visitantes mergulhem na cultura e na arte dos países que falam o idioma português, com destaque para o intercâmbio entre Brasil e Portugal. Por fim, a EDP convida os participantes da ação a doarem livros, que serão entregues a instituições.

Energia Limpa

A energia limpa estará presente com o uso de placas solares fotovoltaicas no teto do caminhão. Estão previstos também painéis de LED por toda exposição, lembrando que a ação visa ressaltar a importância da preservação dos recursos naturais e os benefícios do uso eficiente da energia.

Atrações:

O espaço interno do Projeto itinerante conta com várias atividades divertidas e interativas com a língua portuguesa:

ü ‘Manifesto’: Na entrada, ficará exposto na parede como um tapete e revelará todas as ações que acontecerão no caminhão.

ü ‘A Língua Portuguesa no Mundo, Viva a energia de estar lá: Os visitantes conhecerão as dez nações que falam a língua portuguesa por meio da cultura de cada uma. Em um visor 360°, os países poderão ser ‘visitados’. No chão, como uma rosa dos ventos, haverá o nome de cada país e, na parede, fotos e expressões curiosas deles.

ü ‘Linha do tempo Brasil X Portugal’: Nesta estação o visitante terá oportunidade de conhecer mais sobre poemas famosos dos dois países, com acesso as informações dos autores, data, estilo, entre outras curiosidades.

ü ´Gerador de Sotaques’: O visitante pode dublar trechos de poemas com sotaque que escolher: Portugal ou outros estados do Brasil e compartilhar em suas redes sociais.

ü ‘Uma Língua Cheia de Energia e História’: Mostrará e explicará o significado de expressões que utilizamos no dia a dia: bicho de sete cabeças; as paredes têm ouvidos; pôr a mão no fogo e tantas outras.

ü ‘Letra por Letra’: O visitante terá que soletrar palavras da nossa língua, selecionadas aleatoriamente por uma vending machine. Se acertar, ganha um livro.

ü ‘EDP e o Museu da Língua Portuguesa’: Do Museu da Língua Portuguesa, para Linhares, de Linhares para o Museu. Um painel instalado dentro do caminhão trará fotos e informações sobre a reconstrução do Museu.

ü ‘Recite seu Poema’: Para sair do caminhão, teremos captação dos convidados recitando um poema. Esses fragmentos se tornarão um vídeo que será postado nas redes sociais da EDP.

ü Área externa: As atividades da área externa promoverão cover face com capas de livros, produção de pôster exclusivo com a citação literária favorita do visitante, ambiente para leitura com estante recheada de livros, pufes e cadeiras. À noite, o painel de LED se transformará em uma tela de cinema, na qual serão exibidos os clássicos inspirados na literatura brasileira ‘Palavra Encantada’ e ‘Língua: Vidas em Português’. O painel ainda reproduzirá informações sobre o percurso da exposição com um infográfico, com o número de pessoas que já passaram pelo projeto itinerante e as cidades percorridas.

Patrocínios em apoio a Língua Portuguesa

A língua portuguesa é um patrimônio que une os países onde se fala o mesmo idioma e estabelece uma conexão especial entre as culturas portuguesa e brasileira. A EDP Brasil investe em expressividades criativas que fomentem esta união cultural e é patrocinadora Máster da Restauração do Museu da Língua.

Seu acervo, o patrimônio imaterial da língua, continua sendo celebrado com atividades como as do projeto itinerante, que exibirá fotos e informações sobre a reconstrução do Museu. A EDP Brasil, como patrocinadora Máster da restauração, está investindo R$ 20 milhões em três anos. A inauguração está prevista para 2019. “A Energia da Língua Portuguesa” também apresenta conteúdos desenvolvidos em parceria com a Fundação Roberto Marinho (FRM).

A EDP Brasil também foi apoiadora da 15ª edição da Flip – Festa Literária Internacional de Paraty, que aconteceu entre 26 e 30 de julho.

enviada por Thalita Battistin