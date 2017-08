Médicos condenam uso excessivo da tecnologia pelas crianças

Foto: Jorge Silva / Reuters

A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) acaba de lançar um guia condenando o uso excessivo – entre as crianças – de celulares, tablets e computador. As recomendações são direcionadas para os pais, médicos, educadores e para as próprias crianças e adolescentes.

Especialista em comportamentos infantis e adolescentes, a psicóloga Roberta Vallory avalia como positiva a iniciativa. Segundo ela, o contato demasiado com aparelhos tecnológicos e a televisão estimula algumas áreas do cérebro e outras não. “Por isso, é importante limitar o uso desses equipamentos e oferecer alternativas como brincadeiras pedagógicas e exercícios físicos”, completou.

Uma das motivações para a publicação do guia Saúde de Crianças e Adolescentes na Era Digital é justificada com base na comprovação científica de “que a tecnologia influencia comportamentos através do mundo digital, modificando hábitos desde a infância, que podem causar prejuízos e danos à saúde. O uso precoce e de longa duração de jogos online, redes sociais ou diversos aplicativos com filmes e vídeos na Internet pode causar dificuldades de socialização e conexão com outras pessoas e dificuldades escolares”.

Presidente da SBP, Luciana Rodrigues Silva completou ainda que “a obesidade na infância e na adolescência é um problema mundial que acarreta custos elevados aos sistemas de saúde. Jovens obesos apresentam maiores probabilidades de desenvolverem fatores de risco que podem causar doenças como diabetes, hipertensão, depressão, alterações ortopédicas e articulares, por exemplo”.

