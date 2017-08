POLÍCIA MILITAR APREENDE ENTORPECENTES E ARMAS DE FOGO EM FUNDÃO

Nesta quarta-feira (23), policiais militares do 5º Batalhão apreenderam duas armas de fogo e uma grande quantidade de entorpecentes no município de Fundão.

Após levantamento de informações de que havia um indivíduo escondendo drogas no bairro Orly Ramos, a equipe da Força Tática/ 5º Batalhão deslocou-se ao local, onde abordou o nacional G.R.A., 18 anos, em atitude suspeita. Com ele foi encontrada a quantia de R$130,00 Reais em espécie e 21 pedras de crack. Posteriormente, após buscas no local da abordagem e em suas adjacências, foram localizadas mais 250 pedras de crack, 246 buchas de maconha, 01 arma de fogo calibre 28, municiada com quatro munições, 02 rádios comunicadores, 03 aparelhos celulares e 01 touca ninja.

Em Timbuí, distrito de Fundão, após denuncia anônima de que o nacional H.S.M., 18 anos, encontrava-se conduzindo um FIAT UNO e que no interior do veículo encontrava-se uma arma de fogo, a guarnição da RP-3423, localizou o veículo estacionado em frente à residência do pai do acusado. Ao perceber a chegada guarnição, H.S.M. empreendeu fuga, não sendo possível efetuar a abordagem. O pai do acusado, L.M., 67 anos, permaneceu próximo ao veículo e os militares pediram que ele abrisse o carro, para efetuar a vistoria, mas informou que a chave encontrava-se com seu filho e que seria necessário acionar um chaveiro para abri-lo. Os militares observaram que havia um objeto aparentando ser uma arma de fogo no assoalho do veiculo. Foi então acionado o chaveiro e foi confirmado que o objeto era um revolver Cal. 32 com 05 munições intactas.

Diante dos fatos, o detido e os materiais apreendidos foram encaminhados à Polícia Civil.

5º BATALHÃO PM