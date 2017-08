Aeroporto de Vitória, privatizado, terá oferta de voos internacionais

O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, que esteve nesta sexta-feira (25), em visita ao Espírito Santo para conhecer as obras, afirmou que a concessão do aeroporto de Vitória abre possibilidade para a criação de rotas internacionais no Estado. No evento, também foi anunciada mudança na data de inauguração, que deverá acontecer em 30 de dezembro, com a presença do presidente Michel Temer.

Segundo o ministro, a privatização será uma medida benéfica, pois vai abrir mais opções de uso para o espaço. “Com certeza, o gestor privado vai rapidamente buscar trazer voos interanais pra cá. Com isso, Vitória pode em breve, ter um aeroporto internacional, com conexões para o exterior”, disse.

Ainda segundo o ministro, a privatização vai ajudar no equilíbrio das despesas do governo, mas a principal justificativa é que o governo federal não tem capacidade para investir e melhorar a infraestrutura. “Essa medida vai dar mais agilidade e flexibilidade para desenvolver o aeroporto, e melhorara as condições para os passageiros, abrir mais espaço para comercio e melhorar o estacionamento. O gestor privado sai procurando maneiras de melhorar os serviços do aeroporto”, explica.

O diretor presidente da JL, empresa que realiza as obras do aeroporto, João Luiz Felix, afirmou que a intenção do grupo é manter a equipe trabalhando em outras obras no Estado, entrar na disputa pelas licitações da reforma da 262 e do Dnit são opções consideradas. “Estas obras geraram mais de 1500 empregos, são 1500 famílias que sobrevivem com essa renda. Por isso, temos intenção de manter esses empregos em novos empreendimentos no ES”, diz.

O evento foi organizado pela senadora Rose de Freitas, e contou com a presença de prefeitos de diversas regiões do Estado, deputados da bancada federal, vereadores, líderes comunitários e empresários. A previsão é de que Vitória não integre o bloco de concessão de outros aeroportos no Brasil, mas que o modelo adotado seja o tradicional, com duração de 25 anos.

Fonte: es hoje