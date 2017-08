Carro roubado é encontrado dentro de condomínio em Vila Velha

O carro foi encontrado em um bairro vizinho, logo após o roubo. No condomínio, o porteiro não soube informar quem teria levado o veículo ao local

Um carro roubado foi encontrado dentro de um condomínio, no último domingo (27), em Coqueiral de Itaparica, no município de Vila Velha.

O carro foi roubado em Santa Mônica, bairro vizinho ao condomínio onde o veículo foi recuperado. A vítima contou que estava com a esposa no veículo, quando foi abordado por quatro criminosos. “Parecia que eles estavam seguindo a gente. Nem havíamos parado o carro direito, e já chegaram gritando e apontando a arma”, contou Sérgio Luiz Moraes.

Quem dirigia o carro era a esposa de Sérgio. Após o crime, ele ligou para o 190 e em seguida entrou em contato com a filha para que ela rastreasse o celular que havia ficado no carro. “Não sei se o celular estava no colo e caiu, mas logo que eles saíram com o carro, liguei para a minha filha e pedi que ela localizasse o aparelho”.

O carro estava estacionado em uma vaga reservada a moradores. O porteiro não soube informar à Guarda Municipal a que horas o veículo entrou no condomínio, e nem quem dirigia.

Os ladrões não foram identificados. “Infelizmente não conseguimos encontrar os autores do crime. Então, não havendo flagrante, não podemos conduzir ninguém até a delegacia”, disse Felipe Lacerda, agente da Guarda Municipal de Vila Velha.

Segundo o agente Lacerda, é frequente encontrar carros roubados dentro do condomínio. “Há inúmeras ocorrências desse tipo e esse fato é corriqueiro por lá. Seria interessante que a administração do condomínio tomasse as devidas providências de segurança para estabelecer a ordem no local”.

Fonte: folfa Vitória