PSDB tem o nome Max Filho no comando eleitoral

Apesar de estarem muito distante ainda, mais de um ano, as eleições de 2018 já estão se definindo aos poucos. Surgiu um novo nome na mesa, para comandar os tucanos na campanha de governador no Estado: do prefeito de Vila Velha, Max Filho (PSDB). Isso aconteceu após a visita do prefeito de São Paulo e pré-candidato a presidente da República, João Dória.

Como Max não vai disputar a cadeira do Palácio Anchieta, bem como a nenhum cargo eletivo em 2018, passou a ser para o tino dos tucanos, o nome mais indicado para comandar as articulações da sigla no processo eleitoral. Na reunião, a cúpula nacional confirmou a antecipação das convenções do partido este ano.

Tudo indica que a manifestação dos 19 deputados estaduais, em definir quem serão os candidatos a governador e a senador, mexeu com os brios de outros grupos políticos, e agora , daqui prá frente, não vão surgir mais balões de ensaios, uma moda bem capixaba. Vão surgir candidatos de verdade.

Sobre a retaliação

Nos dias em que antecederam a votação na Camara Federal, sobre se o presidente Michel Temer seria investigado ou não, escrevi sobre os riscos para os políticos capixabas e para o Estado do Espírito Santo com as retaliações do governo federal. Bom, eles, os deputados, pagaram para ver, agora estão sendo retaliados. Perderam os cargos e depois vão perder as emendas, entre outros benefícios.

Latidos da consciência

Na última semana, os juízes ficaram raivosos, com a fala do ministro Gilmar Mendes, segundo o qual: não é o rabo que abana o cachorro, e sim o cachorro é que abana o rabo. De fato, não foi uma fala mansa. E é forçoso convir que o ministro está com a cachorra nestes últimos tempos. Mas vamos pôr um ponto final e parar com essa cachorrada. Ontem houve um ato de apoio ao juiz federal Marcelo Bretas, responsável pela Lava Jato no Rio de Janeiro, que reuniu artistas, políticos, juízes e procuradores. A manifestação colocou no mesmo lado até os antagônicos grupos “Vem pra Rua” e “Mídia Ninja”, que não raro brigam como cães e gatos. E o próprio juiz estava presente, ouvindo, de rabo de ouvido, com indisfarçável prazer às críticas ao ministro Gilmar Mendes.

Será verdade?

O fim de um martírio. Este é o sentimento que mais de 2.000 servidores e ex-servidores da Assembleia Legislativa (Ales) devem ter ao ouvirem do presidente da Casa Erick Musso (PMDB) o anúncio do cronograma de pagamento dos precatórios dos 11,98% na sessão ordinária desta segunda-feira (28). A espera foi tão longa que muitos que tinham direito ao recurso já morreram e seus familiares receberão o dinheiro.

Abrigos de ônibus, onde?

A cidade de Vitória é uma vergonha em matéria de abrigos ônibus, que na verdade são apenas referencias de ponto de ônibus, onde o cidadão sabe que o ônibus vai parar! Porque chamar esses entulhos de abrigos ônibus é um absurdo. Quem usa ônibus em Vitória, fica exposto ao sol quente ou a chuva de vento! Não sei onde estão enfiando o dim-dim que arrecadam do transporte público. Uma vergonha!

Ativos

Um Grupo chinês comprará ativos da empresa Norberto Odebrecht Peru por US$ 1,39 bi.

Fundo eleitoral

A melhor definição do termo “Fundo Eleitoral” é: é um dinheiro que será roubado de você para você eleger quem vai te roubar! Cruz credo!!!

Fonte: es hoje