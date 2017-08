Vitória terá a base do Rio Branco no 17º Estadual de Beach Soccer

O Rio Branco Beach Soccer formará a base da seleção de Vitória que disputará o 17º Campeonato Estadual de Beach Soccer previsto para acontecer nos dias 3, 10, 17 e 24 de setembro e 1º de outubro, no centro Municipal de Beach Soccer, na Praça dos Namorados, em Vitória.

Sob o comando do técnico Alex Fabiano, a seleção de Vitória, maior detentora de títulos, com seis conquistas (2002, 2003, 2004, 2007, 2008 e 2010) quer voltar a subir no lugar mais alto no pódio, agora ao lado dos seus torcedores, após jejum de sete anos.

Alex Fabiano dirigirá vários atletas que conhece desde as escolinhas da equipe Meninos da Ilha, como Léo, Estevão, Sonaldo e Cedri; revelações dos últimos Estaduais, como Dodô e Alezyr e atletas experientes como o goleiro Marquinhos, Ralson e Diogo Malias. Um dos destaques do grupo é Erick Lyrio, considerado uma das maiores revelações dos últimos anos do beach soccer capixaba.

Quem também acertou com Vitória foi o defensor Buru, um dos jogadores mais famosos do beach soccer brasileiro, eleito Melhor do Mundo pela Fifa em 2007.

A seleção de Vitória treina no CT do Rio Branco, no início da Praia de Camburi, das 6h30 às 8 horas.

“Nosso elenco é qualificado e bem mesclado, mas temos carência de um pivô de origem. Estamos negociando a contratação de um ou dois jogadores, de grande potencial, do Rio de Janeiro”, comentou Alex Fabiano que comandou treino animado nesta quarta-feira (23), apesar do frio e da chuva insistente.

Fonte: es hoje