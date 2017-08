Comédia “Falidas e Atossicadas” estreia no Teatro Municipal de Vila Velha

Peça, que será apresentada nos dias 01 e 02 de setembro, narra a divertida história de dois primos que vivem às turras mas precisam se unir para salvar a herança deixada por uma tia.

Wilson Nunes, diretor de grandes sucessos do teatro capixaba como “Por Favor, Matem Minha Empregada” e “No Tempo do Vinil”, está de volta às comédias. É ele quem assina a direção da peça “Falidas e Atossicadas”, que será apresentada, em primeira mão, no Teatro Municipal de Vila Velha nos dias 01 e 02 de setembro.

O espetáculo narra a divertida história de dois primos de diferentes gerações em busca de um mesmo objetivo. De um lado está Paulo, um gay de meia idade que lidou com sua sexualidade em meio a um ambiente de opressão. No outro, Cícero, um jovem de 20 anos que nasceu na era da informação, onde as diferenças, mais do que vividas, são celebradas. Com noções tão distintas de mundo, eles dividiam o mesmo teto, a pensão “Casa da Mãe Joana”. No local, os primos são sustentados pela tia travesti, chamada Joana. Tudo começa a mudar quando ela morre. Os primos herdam a pensão e enfrentam seu maior desafio: manter o negócio e superar as próprias diferenças.

As coisas, que já não iam bem, começam a piorar com a chegada de Guto. Os sentimentos e a carência se confundem. Paulo e Cícero se encantam pelo lindo e misterioso hóspede. Por isso, acabam se tornando presas fáceis para o desconhecido, um tipo sínico e manipulador. Aproveitando a rivalidade dos primos, ele passa a atossicá-los, enquanto arma um plano que pode lhes custar uma herança que vai muito além do patrimônio: a união de sua própria família. “A peça é uma comédia de costumes que mostra o comportamento humano a partir de uma determinada situação. De forma cômica, vamos abordar a fragilidade e a carência humana, destacando como existem pessoas que se aproveitam dos outros para atingir seus próprios objetivos. Elas estão falidas e ainda serão atossicadas”, declara o diretor Wilson Nunes.

No palco, os veteranos Thiago Lourenço (Cícero) e Theo Simon (Paulo) se unem ao estreante Douglas Rodrigues (Guto) para dar vida aos hilários personagens. Henrique Haddefinir assina o texto da comédia.

Serviço

Peça Falidas e Atossicadas

Data: 01 e 02 de setembro, às 20 h

Local: Teatro Municipal de Vila Velha (Praça Duque de Caxias, Centro/Vila Velha)

Ingressos promocionais: R$15,00

Pontos de vendas: bilheteria do teatro e www.meuingresso.com/falidas

Classificação: 14 anos

Fotos: Claude Coimbra

Enviado por Golden Assessoria de Comunicação