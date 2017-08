Secretaria de Saúde anuncia corte de despesas

Para cumprir a meta fiscal do ano e manter as contas públicas equilibradas, a Secretaria de Saúde (SEMSA), da Prefeitura de Aracruz vai reduzir despesas a partir do dia 1º de setembro. A decisão faz parte do esforço para manter e garantir a continuidade da prestação dos serviços municipais.

O Secretário de Saúde Interino, Ivan Pestana, destaca que os cortes não vão prejudicar o atendimento à população. “Isso é necessário pois o orçamento de 2017, elaborado e aprovado em 2016 não atende a necessidade e realidade do município.

O objetivo, segundo o secretário, é utilizar de forma mais otimizada os recursos da pasta. Segundo Pestana ainda não é possível falar em valores. O objetivo é o de manter a capacidade assistencial adequada. Em alguns casos será necessário fazer remanejamento de equipes.

Entre as medidas estão a diminuição no repasse de recursos para consórcios e SUS do Hospital Maternidade São Camilo, 25% no combustível, redução na frota de ambulâncias e em cargos comissionados, além de cortes de gratificações, hora extra e extensão de carga horária e redução na folha de pagamento da SEMSA.

O secretário pede a compreensão da população e explica que são medidas administrativas no sentido de minimizar os efeitos negativos entre receita e despesa. “Em janeiro de 2018 já estaremos trabalhando com um novo orçamento e tudo retornará à normalidade gradativamente”.

O secretário ressalta ainda que o prefeito Jones Cavaglieri não se mostrou favorável as medidas mas entendeu que é necessário um pacote de austeridade fiscal. “A intenção é que, até o final do ano, o exercício fiscal seja fechado com equilíbrio e com as contas em dia”.

Ivan Pestana afirma que todo o processo está sendo realizado com muita transparência, fundamentada numa gestão com responsabilidade e compromisso com a população de Aracruz.

