Soluções para estes e outros problemas ambientais serão reconhecidas no Prêmio Ecologia 2017

Com o tema “Soluções e Inovações Ambientais”, as inscrições para o Prêmio Ecologia 2017 seguem até o dia 30 de setembro.

Nesta edição, as categorias são: pesquisa (subcategorias: graduação e pós-graduação), educacional (subcategorias: fundamental e médio), experiências de sucesso (subcategorias: urbano e rural) e municípios sustentáveis.

Avanço do mar

Recentemente duas das praias mais belas e conhecidas do Espírito Santo foram praticamente engolidas pelo mar, e o capixaba parou para pensar. Meaípe – a terra da moqueca de banana, dos restaurantes famosos e cheios de estrelas em avaliações – viu a orla ser destruída na arrebentação. Anchieta – que respira a história do “Apóstolo do Brasil” – também enfrentou maus bocados nos últimos dias. Prejuízo no calçadão, praias interditadas, perigo pós-ressaca.

E foi aí que vieram as perguntas: qual a explicação? Culpa do tempo, do oceano? Fenômeno natural? Ou culpa do homem, que invadiu a área do mar? E que agora veio tomar o que é dele…

Pode ser uma, duas, ou mais explicações. O fato é que a orla vai precisar ser reformada – nas duas praias. Mas apenas consertar e deixar do jeito que estava não deixa de ser um risco. Talvez dure até a próxima ressaca…

Pensar em soluções para este e outros problemas ambientais é planejar o futuro e cuidar não apenas da estrutura das cidades, mas também da natureza que nos cerca. E projetos neste sentido merecem ser premiados.

Esta é a missão do Prêmio Ecologia, que há 17 anos reconhece atitudes sustentáveis, que fazem diferença para o Estado do Espírito Santo.

Premiação

O primeiro e o segundo colocados de cada categoria serão premiados com um notebook e um tablet, respectivamente.

A premiação da categoria Pesquisa, além dos notebook´s, inclui um prêmio de R$ 6 mil (seis mil reais) para a subcategoria pós-graduação e de R$ 3 mil (três mil reais) para a subcategoria graduação.

Inscrições

As inscrições já estão abertas e devem ser realizadas por meio do e-mail premioecologia@seama.es.gov.br, que também pode ser usado para tirar dúvidas e obter mais informações. As inscrições vão de 03 de julho a 30 de setembro.

Fonte: folha Vitória