Operação do MPES investiga fraude no setor de coleta de lixo no ES

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES), por meio do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco Norte) e da Promotoria de Justiça Criminal de São Mateus, com participação e apoio do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES, deflagrou nesta terça-feira (29) a Operação “Varredura” no município de São Mateus, Jaguaré, São Gabriel da Palha e Vila Velha. O nome da Operação é uma referência à necessidade de varrer a corrupção no setor de coleta e tratamento de resíduos sólidos em municípios do Estado.

Estão sendo cumpridos 12 mandados de buscas e apreensões e três de conduções coercitivas, deferidos pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus. O objetivo é apreender documentos, computadores, mídias e outros equipamentos e materiais para apurar a prática, em tese, de crimes de corrupção ativa e passiva, peculato, formação de quadrilha, fraude a licitação, tráfico de influência, dentre outros.

As investigações estão sendo conduzidas por cinco promotores de Justiça, com a participação de 20 policiais do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES, além de outros servidores.

Após o cumprimento dos mandados, os membros do MPES passarão a analisar os documentos e dados apreendidos, tomar declarações dos investigados, testemunhas e informantes.

Fonte: ES HOJE