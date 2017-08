POLÍCIA MILITAR APREENDE ARMA E RECUPERA VEÍCULO ROUBADO EM JOÃO NEIVA

Na noite desta segunda-feira(28), policiais militares do 5º Batalhão recuperaram um veículo roubado no município de João Neiva, apreenderam arma de fogo e detiveram quatro homens envolvidos no roubo. Nesse mesmo dia, localizaram uma motocicleta com restrição de furto/roubo no bairro Mar Azul, em Aracruz.

Por volta das 20 horas, a equipe da RP-3971 realizava patrulhamento no município de Ibiraçu, quando ouviu via rádio um roubo de veículo ocorrido em João Neiva. Imediatamente a guarnição deslocou-se sentido João Neiva e próximo a Lanchonete Sfalsin, avistou o veículo roubado que trafegava em direção a Fundão.

Os Militares iniciaram o acompanhamento e abordaram o veículo. Quatro autores do roubo detidos: V.P.S.S., 21 anos, J.C.S., 19 anos, H.L.D., 22 anos e J.V.P.S., 20 anos. Durante a vistoria no veículo, foi localizado 01 REVÓLVER cal. 32, carregado com seis munições, sendo que três delas estavam deflagradas. Também foram localizados cinco aparelhos celulares, sendo dois deles de propriedade das vítimas e três dos meliantes.

Em outra ação, na localidade de Mar Azul, litoral de Aracruz, militares localizaram uma motocicleta dentro da água do mar. Com a ajuda de moradores, foi possível retirar a motocicleta, que estava sem as rodas, tanque de combustível, placa, entre outros. Após consulta, foi verificado que a mesma havia sido furtada no bairro Putiri durante a madrugada.

Os detidos, os veículos recuperados e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Aracruz.

5º BPM