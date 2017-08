Presidente em exercício, Rodrigo Maia vem ao Espírito Santo nesta sexta-feira

O presidente da Câmara assumiu a Presidência da República nesta terça-feira, por conta da Viagem de Michel Temer à China

O presidente em exercício Rodrigo Maia virá ao Estado na próxima terça-feira. A informação foi passada pela Assessoria do Governo do Estado. De acordo com a assessoria, o governador Paulo Hartung e o presidente da república em exercício, Rodrigo Maia, estiverem juntos no Palácio do Planalto, em Brasília, na tarde desta terça-feira (29). Entre outros assuntos, discutiram a vinda do presidente em exercício ao Estado Espírito Santo ainda esta semana.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), assumiu a Presidência da República nesta terça-feira, por conta da na ausência do presidente Michel Temer, que está em viagem oficial a China, que deve durar uma semana.

Fonte: folha Vitória