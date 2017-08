Serra tem 300 vagas abertas em cursos profissionalizantes gratuitos

Cursos serão oferecidos no bairro Feu Rosa, na Serra. As inscrições estão abertas no site do projeto OportunidadES e terminam no dia 3 de setembro.

Curso de maquiador também é oferecido na Serra, no Espírito Santo (Foto: Pedro Dutra/Secom-ES)

Estão abertas as inscrições para 300 vagas em cursos de qualificação profissional gratuitos na Serra, Espírito Santo. As aulas vão ocorrer por meio do projeto OportunidaES, no bairro Feu Rosa. Os interessados devem acessar o site do projeto para fazer a inscrição até o domingo (3).

Os cursos acontecem de forma rápida e são certificados pelo Centro Estadual de Educação Técnica (CEET) Vasco Coutinho. Há vagas nos cursos de empreendedorismo, almoxarife, auxiliar de rotinas administrativas, inglês básico, maquiador, porteiro, recepcionista, panificação e confeitaria básica. Todos com carga horária de 40 horas.

As aulas vão acontecer durante a semana, em dois horários diferentes: das 8h às 12h e das 13h às 17h. O local de realização será na Igreja Evangélica Batista, que fica na Rua dos Eucaliptos, nº 551, em Feu Rosa, na Serra.

Inscrições

Quando o período de inscrições terminar, começa o processo de classificação, em que serão utilizados critérios e pontuações previamente definidos para selecionar os candidatos.

A classificação vai acontecer a partir da maior nota geral (soma dos pontos), em ordem decrescente, até completar o número total de vagas por curso e turno.

Mais informações sobre a pontuação estão disponíveis no site da Secretaria de Direitos Humanos do governo do estado. Os resultados finais serão publicados no dia 6 de setembro.

A matrícula acontece no primeiro dia de aula, previsto para acontecer no dia 19 de setembro. É necessário que os selecionados apresentem um documento original com foto (identidade ou carteira de trabalho) e cadastro de pessoa física (CPF), uma cópia de comprovante de residência e a assinatura da ficha de matrícula, que será distribuída no primeiro dia de aula.

Fonte: G1