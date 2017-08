5º BATALHÃO COMEMORA SEU 31º ANIVERSÁRIO

No próximo Domingo (03), o 5º Batalhão da Polícia Militar, localizado no município de Aracruz, completa 31 anos. Ele foi inaugurado em 03 de setembro de 1986 e, atualmente, é composto por três companhias que são responsáveis pela segurança pública dos municípios de Aracruz, Ibiraçu, Fundão e João Neiva. Várias atividades já estão sendo realizadas para comemorar o aniversário da Unidade e serão encerradas com uma solenidade Militar que ocorrerá na segunda quinzena do mês de Setembro.

A primeira delas foi realizada na última quinta-feira(24), quando promoveu em sua sede o evento “Recreio no Quartel”, em que crianças e adolescentes do Projeto Social JHJ Crubixá, de João Neiva, puderam conhecer um pouco mais da Unidade através de palestras e oficinas realizadas no interior do quartel.

Também estão incluídas na programação diversas competições esportivas como torneios de Tiro, Futebol, Voleibol e Futvôlei. As equipes são formadas por servidores pertencentes ao efetivo da unidade, tendo como objetivo valorizar o relacionamento entre os militares, incentivar a prática esportiva e engrandecer as comemorações do aniversário do Batalhão.

As comemorações seguem durante o mês de setembro e se encerram com uma solenidade militar programada para o próximo dia 19. Na ocasião, serão homenageados militares que foram transferidos para a reserva remunerada, autoridades e personalidades com o diploma “Amigo do 5º Batalhão”, bem como os destaques operacional e profissional da Unidade.

O Sub Comandante do Batalhão, Major Bissoli, que também está participando dos jogos alusivos aos 31 anos da Unidade, salientou a importância de disponibilizar

5º BPM