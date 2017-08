Cresce inadimplência das empresas no país

O crescimento do número de pessoas jurídicas inadimplentes no país mostrou perda de força ao longo de todo o ano de 2016 e segue apresentando a mesma tendência também em 2017. De acordo com o indicador de inadimplência de pessoa jurídica calculado pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), no último mês de julho frente igual período de 2016, houve uma alta de 3,31% na quantidade de empresas negativadas – em julho de 2016 a variação havia sido de 8,65%. Na comparação mensal entre julho e junho, a variação foi de 0,08%.

Na avaliação do presidente da CNDL, Honório Pinheiro, o abrandamento da inadimplência das empresas tem acontecido mesmo em meio à crise econômica por conta da maior restrição ao crédito e menor propensão a investir, que trazem redução do endividamento. “Para os próximos meses, espera-se que chegue ao fim o recuo da atividade econômica, seguido de uma lenta recuperação, e que os empresários permaneçam cautelosos devido ao cenário de grande incerteza política e econômica, o que deve manter o crescimento da inadimplência das empresas em patamares discretos frente à série histórica como um todo”, afirma.

Os dados regionais mostram que o Sudeste aparece liderando o crescimento do número de empresas inadimplentes. Na comparação de julho com o mesmo mês do ano anterior, o número de pessoas jurídicas negativadas na região cresceu 3,79%, a maior alta entre as regiões. Já o Nordeste mostrou a segunda maior alta do número de empresas negativadas em comparação às demais regiões, de 3,11%. Sem seguida aparecem o Norte (2,95%), Centro-Oeste (2,71%) e Sul (1,77%).

ECO11 se faz de surda

Apesar das provocações e as ameaças dos deputados estaduais aos diretores da ECO11, eles fingiram que estão surdos e na maior cara de pau, disseram que vão manter o pedágio da rodovia BR-101 no Espírito Santo. Dizem as más línguas que o Ministério Público do Espírito Santo – MPES está fechado para balanço. Ou seja, não pode fazer nada!

Ilha da Madeira

Situada em meio à imensidão do Oceano Atlântico, a Ilha da Madeira possui um litoral rico e com exuberante fauna, pronto para ser descoberto por seus visitantes. Em um passeio de barco, saindo do porto da capital Funchal, as chances de se deparar com uma baleia ou um grupo de simpáticos golfinhos são certeiras, o que faz da atividade uma experiência inesquecível. Para mais informações, acesse www.madeiraallyear.com

Balão de ensaio!!!

Como estamos ainda no período dos famosos “balões de ensaios”, aparece mais um. Lançaram o nome do senador Ricardo Ferraço (PSDB) como o mais provável vice-governador na chapa do Paulo Hartung!

Vitória terá conscientização da Sepse

Em 13 de Setembro será o Dia Mundial da Sespe, que é também conhecida como infecção generalizada ou septicemia, é uma condição de emergência de saúde potencialmente fatal. Ela acontece quando um quadro de infecção é agravado, fazendo com que o organismo não consiga controlá-lo. Na ocasião 17 cidades brasileiras, entre elas Vitória-ES, participarão de ação de conscientização sobre a síndrome que mata mais de 240 mil brasileiros todos os anos e, que a grande maioria da população (86%, segundo pesquisa ILAS-Datafolha) desconhece. A Sepse no Brasil continua sendo responsável por mais óbitos do que o câncer ou o infarto agudo do miocárdio. Estima-se cerca de 15 a 17 milhões de casos registrados por ano no mundo. Em nosso país são registrados anualmente mais de 400 mil casos, sendo que 240 mil vão a óbito. Cidades participantes: Belo Horizonte, Blumenau, Brasília, Campo Grande, Curitiba, Goiânia, João Pessoa, Maceió, Manaus, Palmas, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador, São Luís, São Paulo, Teresina e Vitória.

Plataforma Educativa

A Plataforma Educativa, programa itinerante da Repsol Sinopec Brasil, ganha edição especial no Rio de Janeiro em comemoração aos 20 anos da Companhia. De 4 a 10 de setembro, das 9h às 17h, o público poderá participar de atividades gratuitas no Boulevard Olímpico, em frente ao AquaRio, como oficinas de educação ambiental, apresentação musical, vídeo em realidade virtual, além de contação de histórias indígenas, vôlei sentado e passeio às cegas. O programa Plataforma Educativa é promovido de forma voluntária pela Repsol Sinopec desde 2009 e o percorre cidades litorâneas dos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. O objetivo é levar conhecimento, qualificação e aperfeiçoamento profissional às comunidades costeiras onde a Companhia atua.

Casagrande 2018

O ex-governador Renato Casagrande não pára de rodar pelas rodovias estaduais, onde sempre faz um documentário do que fez nos seus quatro anos de governo. Está rodando as cidades do interior apresentando seu nome para ocupar a cadeira do Palácio Anchieta em 1º de janeiro de 2019.

Madrinha dos prefeitos

A senadora Rose de Freitas (PMDB) continua a sua rotina no Senado, mas não se esquece dos afilhados. Rose resolve tudo para os prefeitos que estão com ela em 2018. Ela não abre mão da sua candidatura ao governo do Estado em 2018. Com Luciano Rezende, de Vitória, se reuniu em Brasília nesta quarta-feira (30), e os representantes da Infraero para tratar da expansão comercial do novo aeroporto da capital, previsto para ser inaugurado em dezembro.

A ideia foi discutir os investimentos adequados e âncoras comerciais, em diferentes áreas da indústria, que podem ter resultados econômicos estratégicos para Vitória e para o Espírito Santo. A expectativa, a princípio, é a instalação de 70 pontos comerciais e a geração de 1500 empregos diretos com o novo terminal.

Fonte: es hoje