Equipe do CEA e diretora da FAACZ participam do maior congresso de educação do Estado

Na semana passada, a diretora escolar do CEA, prof.ª Zilma Nascimento Loureiro e as supervisoras escolar, Sueli Alves e Joana Bussular, participaram do 7º Congresso Educacional das Escolas Particulares do Espírito Santo, que teve como tema “A Educação que Humaniza”. O congresso realizado pelo Sindicato das Escolas Particulares do Espírito Santo (Sinepe-ES) aconteceu no Centro de Convenções de Vitória.

Segundo a diretora do CEA, “o congresso de educação tornou-se um espaço de partilha e aprofundamento de questões e novidades que envolvem a humanização da educação e que são do interesse dos profissionais da área. Por isso, considero importantíssimo participar para que, as informações e orientações ministradas possam enriquecer o nosso processo de ensino-aprendizagem através da revisão de conceitos e tecnologias”.

Também participaram do evento, a diretora acadêmica da FAACZ, prof.ª Adriana Recla e o diretor executivo da Fundação São João Batista, Richardson Moro Schmittel, além de gestores, diretores, coordenadores e pedagogos de escolas de ensino público e entidades vinculadas à educação. Durante o congresso foram abordados os seguintes assuntos: valores éticos e morais, afetividade, humanização, relacionamentos interpessoais, gestão emocional, liderança, clima organizacional e qualidade acadêmica.

O congresso do Sinepe-ES tornou-se o maior evento educacional do Espírito Santo, contextualizando temas de grande importância para a nossa sociedade, que tanto procura por mudanças estruturais, comportamentais e de gestão.

“Participar de eventos que discutem a educação para o futuro é essencial para ampliarmos nosso aprendizado sobre como estimular nossos alunos ‘aprender a aprender’. Assim, a maneira de ensinar e o perfil do professor estão entre os desafios a serem enfrentados pela educação. Só conseguimos avançar com estes temas se acompanharmos as discussões que estão acontecendo em todo o país”, afirmou a prof.ª Adriana Recla, diretora da FAACZ.

Para a supervisora escolar do CEA, Sueli Alves, “a proposta do congresso educacional promovido pelo Sinepe trouxe à tona uma educação como processo de humanização que busca transformar o homem. Esta apropriação só se dá a partir de conhecimentos científicos que possibilitam ao indivíduo uma evolução consciente, dando vez e voz ao aluno para ser autor de sua própria história”.

“Poder participar de formações tão importantes como a oferecida pelo Sinepe é um privilégio. Com o tema “A Educação que Humaniza”, as atividades apresentadas colaboraram de forma contundente com a formação profissional de todos os participantes. O evento sempre prima pela organização, excelência na formação dos palestrantes, expositores e apresentações culturais. Oportunidade ímpar para aprendizagem”, salientou a supervisora escolar do CEA, Joana Bussular.

Enviado por Alessandro Bitti – Fundação São João Batista