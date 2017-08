Evento inédito reúne gastronomia, as melhores motos do Brasil e muito lazer

Um evento diferenciado no qual o público poderá passar um final de semana divertido e original, pilotando as melhores motocicletas vendidas no Brasil atualmente, desfrutando de uma gastronomia sofisticada, participando de palestras sobre pilotagem segura de motos e harmonização de vinhos, assistindo um desfile de moda especialmente voltado para motociclistas e uma gama incrível de opções de esporte e lazer para toda a família. Esta é a proposta do concurso “Moto Premium Brasil 2017”, em sua primeira edição, que será realizado entre os dias 6 e 8 de outubro no sofisticado Hotel Villa Rossa, em São Roque (SP). Os participantes deste final de semana super especial terão como principal desafio testar as 40 melhores motocicletas premium do Brasil, fabricadas pelas marcas BMW, Ducati, Harley-Davidson, Indian, Honda, Royal Enfield, Triumph e Yamaha, num circuito planejado para esta atividade com total segurança. Os participantes serão os jurados desta primeira edição do concurso “Moto Premium Brasil” e, em cada modelo, vão avaliar diversos quesitos, como desempenho, design, dirigibilidade, frenagem e estabilidade, entre outros. A partir das notas fornecidas por estes jurados, serão eleitas as melhores motos do Brasil em nove categorias.

“Este será o primeiro prêmio de motocicletas realizado no Brasil no qual o consumidor final, juntamente com alguns jornalistas especializados e convidados, elegerá as melhores motos em cada categoria após testá-las num mesmo dia e nas mesmas condições. Será uma oportunidade rara para este consumidor comparar cada marca e cada modelo”, explica Zoraida Lobato, diretora da Market Press Editora, empresa organizadora do concurso e também responsável pela edição da revista especializada Moto Premium. Para participar deste evento, o consumidor precisará comprar um pacote de hospedagem no hotel Villa Rossa, para os dias 6, 7 e 8 de outubro, com direito a pensão completa, incluindo open bar na sexta feira à noite com direito a vinhos, cervejas especiais e música ao vivo, e um jantar de gala no sábado à noite, com música ao vivo, e harmonização de vinhos e pratos servidos com apresentação de Eduardo Viotti, um dos maiores especialistas de vinhos do Brasil e editor das revistas Vinho Magazine e Moto Premium.

O pacote também inclui participação em palestra sobre como melhorar a performance como motociclista e um inédito desfile de moda somente com roupas e acessórios pessoais comercializados pelas marcas de motocicletas presentes no evento. Todos também ganharão um convite para participar da grande cerimônia de anúncio dos modelos ganhadores e da entrega dos troféus, a ser realizada ainda em outubro, em São Paulo (SP). Além disso, toda a infraestrutura do hotel estará à disposição dos participantes, como campo de futebol, playground, parede de escalada, spa, clubinho infantil, salão de jogos, academia, piscina coberta aquecida, sala de carteado, sala de snooker, duas piscinas externas climatizadas, adega, jardim de inverno, sala inglesa, boutique, berçário, alamedas para caminhada, quadras de tênis, quadra poliesportiva, lago, pedalinho, caiaque e tirolesa, entre outras atrações.

O preço para participar deste evento é de R$ 1.984,00 por pessoa que vai pilotar as motos e R$ 1.218,00 por acompanhante (sem direito a pilotar). Os valores referem-se a apartamentos duplos. Para adquirir o seu pacote e participar do “Moto Premium Brasil”, o consumidor pode ligar direto para a agência Apex Travel, no telefone (11) 3722-3000, ou enviar um email para apex@apextravel.com.br.

Enviado por g6 Comunicação Corporativa