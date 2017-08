Lançada a temporada 2017/2018 do torneio de robótica organizado pelo SESI

Pesquisa sobre a água é o desafio proposto aos estudantes de 9 a 16 anos. Disputa é realizada mundialmente e conta com etapas regionais, nacional e internacionais

Água! Como encontramos, transportamos, usamos ou descartamos. A partir de agora, estudantes de 9 a 16 , de escolas públicas e particulares, vão pesquisar tudo sobre o líquido mais precioso do planeta. É a temporada Hydro Dynamics do Torneio de Robótica FIRST LEGO League, lançada mundialmente nesta terça-feira (29). O desafio sobre a água já era conhecido desde o Torneio Nacional de Robótica da última temporada, realizado em março, em Brasília. Só que, a partir de hoje, as equipes têm acesso a documentos e vídeos que trazem orientações sobre a nova temporada.

Mas o que pode parecer apenas uma brincadeira com robôs de Lego, vai muito além. É que os estudantes entram numa disputa emocionante em quatro categorias: Projeto de Pesquisa, Desafio do Robô, Design do Robô e Core Values.

No Projeto de Pesquisa (veja o vídeo), cada equipe precisa identificar um problema relacionado ao uso da água, como por exemplo, na produção de alimentos ou energia. A partir daí, eles buscam e apresentam uma solução inovadora. No Desafio do Robô, um dos pontos altos da competição, os estudantes colocam os robôs de Lego para cumprir determinadas missões na mesa. Nesta temporada, há atividades como remover um cano quebrado, virar tampas de bueiro e mover bombas de água.

O desafio da última temporada foi a relação entre homens e animais

Os robôs que cumprem essas missões, projetados e construídos pelos próprios alunos, também são avaliados na categoria Design do Robô. Os juízes levam em consideração, dentre outras coisas, o número e tipos de sensores utilizados, total de peças e acessórios, além da estratégia e programação. Por fim, os estudantes precisam mostrar na categoria Core Values que sabem trabalhar em equipe, lembrando sempre que é uma competição amigável.

Desde 2013, o Serviço Social da Indústria (SESI) é o operador oficial no Brasil do Torneio de Robótica FIRST LEGO League. Nesse período, foram quase 17 mil competidores de mais de 1.700 escolas públicas e particulares. Atualmente, cerca de 400 escolas do SESI de ensino fundamental e médio de todo o Brasil contam com o programa no currículo, independentemente da participação no torneio. “O SESI tem investido na robótica há alguns anos e temos colhido ótimos resultados. Nossos alunos são destaque na Prova Brasil principalmente por conta de projetos como a robótica. Além disso, estimulamos o trabalho em equipe e reforçarmos valores que eles levarão para a vida pessoal e profissional”, ressalta a gerente de Projetos Educacionais do SESI, Bárbara Trajano.

QUER PARTICIPAR? – Os times podem ter de 2 até 10 integrantes (o recomendável pelo SESI é o mínimo de 4 pessoas), sendo de uma mesma escola, clube ou grupo de amigos, na chamada equipe de garagem. Os jovens precisam ser liderados por dois técnicos adultos. A partir daí, é se preparar para a competição. A fase regional do Torneio de Robótica começa em novembro. Em breve será divulgado o período de inscrições. As melhores equipes da etapa regional garantem vaga no Torneio Nacional de Robótica e, além disso, os primeiros colocados nacionalmente garantem vagas para disputas internacionais.

DIVERSÃO E APRENDIZAGEM – A competição fortalece a capacidade de inovação, criatividade e raciocínio lógico, inspirando jovens a seguir carreira no ramo da ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. O Torneio de Robótica FIRST LEGO League é uma iniciativa do grupo LEGOo, da Dinamarca, e da organização americana FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology).

Enviado por Imprensa Sistema CNI