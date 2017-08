Serra, campeã da 1ª edição, alia experiência e juventude em busca do título do 17º Estadual

Vitória (ES) – Campeã da primeira edição do Campeonato Estadual de Beach Soccer, realizada em 2000, a seleção da Serra aliará experiência e juventude para a disputa da 17ª edição da competição que começa no domingo (03), no Centro Municipal de Beach Soccer, na Praça dos Namorados, em Vitória.

Vestem a camisa de Serra os atletas Dudu (goleiro), Renan, Jotinha, Leandrão, Rodrigo Cruz, Deco, Caio, Vitinho, Ederson, Raphael e Olavo.

Além deles, João Vitor, da seleção capixaba, e o atacante Nicolas Bastos. A equipe conta também com um reforço colombiano, o goleiro Jeisson Levid, com passagens pela seleção de seu país.

No comando da equipe está o técnico Thiago Antunes, atual campeão do Municipal de Vitória pelo CFT Superação/Roma.

O técnico afirma que o elenco mescla atletas com bastante experiência na modalidade com jovens promessas das areias capixabas.

“A equipe se pauta numa organização defensiva muito forte e um padrão ofensivo de muita movimentação e troca constante de posição entre os atletas”, destacou.

Nicolas Bastos, que retorna de lesão na mão esquerda e foi artilheiro do Municipal de Vitória no inicio do ano sob o comando do treinador, afirma que a equipe esta confiante para a competição e que aceitou o convite por acreditar na proposta do técnico.

“Tivemos o prazer de trabalhar juntos no Municipal e conseguimos extrair todo o meu potencial individual em prol da equipe. Estou confiante em poder contribuir coletivamente para alcançarmos o título estadual”, disse.

Serra e Viana abrem a competição

Serra e Viana fazem o jogo de abertura do 17º Campeonato Estadual de Beach Soccer, às 9 horas, no próximo domingo, dia 3 de setembro, no Centro Municipal de Beach Soccer, na Praça dos Namorados, em Vitória. A seguir jogam: Marechal Floriano x Pedro Canário, Vitória x Vila Velha e Guarapari x Anchieta.

As equipes foram divididas em dois grupos. No Grupo A constam: Marechal, Pedro Canário, Serra e Viana. Já no Grupo B estão inscritos: Vitória, Vila Velha, Guarapari e Anchieta.

No dia 10 de setembro jogam: Marechal x Viana, às 9 horas. E a seguir: Serra x Pedro Canário, Vila Velha x Guarapari e Vitória x Anchieta.

No dia 17 de setembro se enfrentam: Serra x Marechal, Viana x Pedro Canário, Vitória x Guarapari e Anchieta x Vila Velha.

No dia 24, a partir das 10 horas acontecem as semifinais. Jogam: primeiro do Grupo A x segundo do Grupo B. E a seguir: primeiro do Grupo B x segundo do Grupo A.

No domingo, dia 1º de outubro, se enfrentam, às 9 horas, os perdedores das semifinais na disputa pelo terceiro lugar e às 11 horas, os vencedores na grande final.

Nas duas últimas rodadas será promovido um quadrangular de beach soccer feminino. A federação divulgará mais informações sobre este evento brevemente.

Enviado por Pauta Livre