Setembro deve começar com chuva e frio no Espírito Santo, diz Climatempo

O mês de setembro pode começar com chuva e baixas temperaturas no Espírito Santo.

De acordo com informações do Instituto Climatempo, é previsto para a próxima sexta-feira (1), o retorno da chuva e queda nas temperaturas.

A nova frente fria está em formação na Região Sul e chega ao Sudeste. “A passagem dessa frente fria será pelo mar e só as áreas litorâneas e o leste vão sentir as mudanças no tempo. Desta vez, o interior do Sudeste não vai sentir os efeitos dessa frente fria”, explicou a meteorologista Fabiana Weykamp.

Na sexta, a previsão é de que as temperaturas cheguem a máxima de 24ºC e mínima de 16ºC. Segundo previsão do Climatempo, o sol aparece com muitas nuvens durante o dia e o tempo pode ficar nublado, com chuva a qualquer hora.

Fim de semana na Grande Vitória

No sábado (2), o capixaba terá sol com muitas nuvens e pode chover ao longo do dia. No domingo (3), a previsão é de sol com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, o tempo fica firme.

