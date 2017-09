Ventos podem chegar a 65 km/h nesta sexta e fim de semana será de chuva no ES

O mês de setembro chegou ‘friozinho’ e deve chover ao longo do dia, de acordo com o Climatempo

O mês de setembro começa com uma frente fria que passa rápido pelo Espírito Santo e com a mudança na direção dos ventos já chove pela manhã, em todo o litoral capixaba nesta sexta-feira (1), de acordo com informações do instituto Climatempo. Nesta sexta, a máxima é de 24ºC, com possibilidade de chuva.

Durante a tarde e noite, o tempo fica mais carregado e a chuva pode aumentar, mas sem riscos para tempestades. Os ventos podem variar de 45 a 65km/h. Nas áreas que fazem divisa com Minas Gerais, a nebulosidade aumenta, mas não há expectativa de chuva. A temperatura cai em todo o estado e o ‘calorão’ diminui.

Fim de semana

No sábado (2), com a passagem da frente fria, a umidade aumenta no Espírito Santo. A maioria das regiões capixabas terá um dia com muita nebulosidade, períodos de melhoria e possibilidade de chuva fraca em toda a Grande Vitória pela manhã. Segundo informações do Climatempo, em São Mateus, o dia ainda pode amanhecer chuvoso, mas a tendência é que essa chuva vá perdendo força ao longo do dia.

Já no domingo (3), somente o oeste do estado terá céu nublado com possibilidade de garoa. Nas demais áreas, inclusive na capital, o dia será marcado por muitas nuvens intercalando alguns períodos de sol com possibilidade de chuva fraca.

Fonte : folha Vitória